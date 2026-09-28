TC2000: ¿cómo fue el toque entre Matías Rossi y Matías Rodríguez en la final de El Zonda?

El TC2000 volvió este fin de semana con la visita al Autódromo Eduardo Copello, donde se disputó la octava fecha de la temporada, la cual tuvo un llamativo incidente en sus primeros minutos. Matías Rossi generó un toque con Matías Rodríguez en su intento por superarlo y el sanluisino se fue contra las pancartas, lo que provocó su abandono automático en la final de El Zonda.

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Para ese momento, todavía restaban más de 25 minutos en el cronómetro en el momento en el que el piloto delvisense intentó superar a su rival, pero terminó tocando la parte trasera derecha del Volkswagen Nivus. Como consecuencia de esto, Rodríguez perdió el control de la SUV, que se salió de la pista e impactó contra las vallas publicitarias, a la vez que el “Misil” continuó con la carrera sin mayores inconvenientes.

El causante del incidente habría sido el intento de defender la tercera posición por parte del “Picante”, que intentó tapar a Rossi antes de llegar a la entrada de la chicana. Como resultado, el Auto de Seguridad tuvo que estar en pista hasta que se retire al Nivus de Rodríguez, mientras que el oriundo de Del Viso se mantuvo a pesar de los daños en el guardabarros delantero izquierdo.

Si bien el vigente campeón del Turismo Competición 2000 se mantuvo en la carrera, fue superado por Franco Vivian en el relanzamiento, aunque el retiro de Emiliano Stang por problemas en el motor le terminaron jugando a favor. Tal es así que Rossi (+10.845s) cruzó la línea de meta en el tercer lugar con su Toyota Corolla Cross detrás de Vivian (+1.925s) y el ganador de la fecha, Lucas Cabarajal (36:29.706).

Cabe mencionar que, a pesar del resultado, el delvisense se mantiene en la punta del campeonato, mientras que Vivian saltó al segundo puesto tras el abandono del poleman, que ahora ocupa el tercer escalón. En cuanto a la próxima fecha, esta será el fin de semana del 11 de octubre en el Autódromo de La Pampa en Toay, donde Gabriel Ponce de León ya ganó por la sexta fecha a inicios de agosto.

Así terminó la final de El Zonda.

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