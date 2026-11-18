El puesto de entrenador de River Plate es uno de los más codiciados del fútbol argentino y mucho más cuando la continuidad de Leonardo Ponzio no se encuentra del todo definida para la temporada 2027. Esto provoca que vayan surgiendo algunos nombres sobre posibles candidatos para sentarse en uno de los bancos de suplentes del estadio Monumental. Uno de los nombres que se postuló estuvo en la institución cuando se registró el descenso a la Primera Nacional, pero ocupando un cargo totalmente distinto.

{{{htmlAmp}}}

El hecho de que Ponzio continúe como entrenador es producto de que el plantel se encuentra en competencia dentro del Torneo Clausura, pero todo puede cambiar de gran manera en pocos días. Una eliminación frente a Lanús, bajo la atenta mirada de los hinchas, puede dar lugar a un clima de caos extremo que se calmaría con la búsqueda de un entrenador de experiencia. Mientras que una consagración podría darle al León la fuerza suficiente para seguir aferrado al cargo.

Mientras tanto, se conocen algunos nombres que pueden ser considerados como candidatos a quedarse con el puesto de entrenador de River. Algunos se imponen por sondeos que realizan desde la institución y otros, como es el caso de Ramón Díaz, por lo que los hinchas manifiestan en las redes sociales. "Dirigir a River es una cuenta pendiente", expresó Ariel Holan en una entrevista que dio recientemente.

Hay que recordar que tuvo un breve paso por la institución cuando formó parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda y que es reconocida su cierta inclinación hacia los colores de la banda roja. No se trata de una declaración oportunista, sino que existe todo un contexto por detrás que lo lleva a decir que en algún momento le gustaría poder darse el gusto de ponerse el traje de entrenador del primer equipo del Millonario.

Hasta el momento, el nombre de Holan es uno que no aparece dentro del radar del Millonario, y mucho más después de que quedó eliminado de la Copa Libertadores con Cerro Porteño. Son pocos los candidatos que circulan, y mucho más porque la dirigencia prefiere esperar qué sucederá con el equipo cuando el Torneo Clausura llegue a su fin. Cualquier otra definición que se anuncie es desacertada y hasta podría decirse que carece de sustento.

El jugador que Ponzio recupera ante Lanús tras 275 días de inactividad

Por otro lado, se conoció que los últimos entrenamientos de River arrojaron una noticia más que positiva porque Leonardo Ponzio pudo sumar una nueva cara al plantel. No se trata de un refuerzo, sino de un jugador que recibió el alta médica tras estar 275 días sin actividad profesional y entrenando de manera diferenciada como consecuencia de una lesión de ligamentos en la rodilla.

Se trata de Juan Carlos Portillo, que se encuentra nuevamente entrenando a la par del grupo y que podrá ser concentrado frente a Lanús en caso de que el cuerpo técnico lo considere necesario. La incógnita pasa por saber en qué posición lo van a considerar, ya que se trata de un polifuncional que puede desempeñarse como central, lateral izquierdo y volante central.