Rosario Central sorprende y se queda con un jugador de River en pleno Clausura

El mercado de pases del fútbol argentino es bastante particular porque se pueden registrar transferencias en medio del Torneo Clausura, y mucho más cuando este ingresó en su etapa de eliminación directa. La información que surge es que Rosario Central activó una cláusula de compra y se quedó con un jugador de River. Uno que despertará bastante enojo entre los hinchas debido al dinero que se pagó para obtener su ficha.

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De acuerdo con la información que llega desde Rosario, Jeremías Ledesma es nuevo jugador del Canalla por medio de un mecanismo que activó la opción de compra del 60% de su ficha. Hay que recordar que Marcelo Gallardo decidió darlo a préstamo al comienzo de la temporada porque pretendía quedarse con los servicios de Franco Armani, Ezequiel Centurión y Santiago Beltrán. Es por ello que el guardameta no dudó ni un segundo en marcharse.

Lo particular de la transferencia es que no está del todo claro el dinero por el cual se llevó a cabo. Algunas informaciones mencionan que se trató de una operación que ronda entre los 2 y 3 millones de dólares, pero otras exponen que apenas logra superar los 1,5 millones de la divisa. Lo cierto es que el Millonario no recupera el dinero invertido en la ficha de un arquero que había llegado para transformarse en el reemplazante de Franco Armani, pero que se vio obligado a marcharse porque no estaba sumando los minutos que necesitaba y pretendía.

“Mi paso por River no fue lo que esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocaba, siempre siendo profesional. Entiendo que no me dieron los minutos que ellos deseaban desde mi llegada, me voy triste por eso. El club se portó muy bien conmigo en todas las formas”, expresó en el verano, cuando abandonó la pretemporada que se llevó a cabo en la Patagonia.

Los números de Jeremías Ledesma en River son claros y explican la decisión de querer irse, porque apenas logró acumular 7 partidos desde su incorporación. El hecho de que Franco Armani no decidiera irse fue un factor condicionante para que eligiera regresar a Rosario Central, donde le prometían ser titular.

Otro que puede irse de River

A diferencia de lo que sucede con Jeremías Ledesma, River tiene en su plantel a Fausto Vera, que cuenta con una opción de compra de 4,5 millones de dólares por el 50% de la ficha. Hasta el momento, no hay señales de que se vaya a activar y todo pareciera indicar que el volante regresará a Atlético Mineiro de Brasil. De hecho, se comenzó a mencionar una gran cantidad de volantes centrales que el Millonario tiene en carpeta e iría a buscar de cara al mercado de pases de verano. Esto aumenta aún más las chances de que Vera se vaya una vez que el Torneo Clausura llegue a su fin.