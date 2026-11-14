Ponzio borró a Martínez Quarta de River y le encontró reemplazante frente Lanús

El defensor formó parte del amistoso frente a Gimnasia pero lo hizo dentro de la formación que estuvo repleta de jugadores suplentes.

En la mañana del sábado se registró un partido amistoso entre River y Gimnasia a puertas cerradas en el estadio Monumental. En el mismo se pudo apreciar que Leonardo Ponzio sacó a Martínez Quarta del once titular, lo que permite entender que lo borró de la formación, y decidió apostar por los servicios de otro jugador pensando en el duelo frente a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.

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El encuentro frente al Lobo se dividió en dos etapas. En la primera actuaron los jugadores titulares de ambos equipos y fue allí donde se registraron dos sorpresas. La primera estuvo en el mediocampo, porque el cuerpo técnico decidió que el joven Santiago Espíndola fuera titular como volante central, mientras que Nicolás Otamendi estuvo acompañado en la zaga central por Lautaro Rivero, quien podría ser titular frente al Granate.

En tanto que Martínez Quarta quedó relegado a la formación suplente, que terminó empatando 1-1 con el Lobo, a diferencia de la titular, que se despachó con una victoria por 2-0. El accionar del cuerpo técnico permite entender que el zaguero se encuentra relegado de la consideración a partir de lo que sucedió frente a Boca, además de las constantes críticas que recibe de los hinchas en las redes sociales, quienes repudian de gran manera su presencia en el campo de juego.

Todo pareciera indicar que Lautaro Rivero tendrá una nueva oportunidad en el Millonario y deberá aprovecharla de gran manera. Hay que recordar que estuvo a punto de ser vendido en el mercado de pases de invierno, pero una falta de acuerdo entre River y un club de Medio Oriente impidió que la operación se llevara a cabo.

Las formaciones de River frente a Gimnasia

La primera formación, que se despachó con una victoria por 2-0, con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván, estuvo integrada de la siguiente manera: Centurión; Gio González, Otamendi, Rivero, Acuña; Andrada, Espíndola, Galván; Correa; Driussi y Beltrán. Es importante aclarar que este equipo jugó dos tiempos de 25 minutos.

Mientras que en el segundo encuentro llevado a cabo en el Monumental se pudo apreciar en acción a los siguientes jugadores: Centurión; Benjamín Rodríguez, Ramírez, Martínez Quarta, Ortega; Arambarri, Silva, Lucero; Pereyra; Borré y Esquivel. Además, se registró el regreso de Juan Carlos Portillo y el ingreso de Facundo Esquivel. Este equipo empató 1-1 gracias al tanto del delantero colombiano.

Lo próximo de River en el calendario

Tal como se mencionó, River se tendrá que enfrentar a Lanús en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura, en la tarde del domingo 22 de noviembre a las 19 horas, en el estadio Monumental. Hay que recordar que se trata de un duelo a partido único y que no hay ley del gol de visitante. En caso de empate en el marcador, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos.