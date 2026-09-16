Franco Colapinto vs. Pierre Gasly: los registros de Alpine que elogian al argentino

Sin haber sumado puntos en la temporada pasada, Franco Colapinto quedó claramente superado por Pierre Gasly en 2025, una tendencia que continuó durante la primera parte del campeonato en la actual edición de la Fórmula 1. Sin dudas, el galo siempre ha sido la referencia en la sede de Enstone, pero los últimos datos tras las citas en Monza y Madrid han comenzado a mostrar una tendencia hacia la paridad en la escudería francesa.

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El piloto argentino terminó noveno en el GP de Italia y fue séptimo en el GP de España, donde el francés quedó fuera de los puntos en el decimosegundo lugar, de manera tal que la brecha entre ambos disminuyó en la tabla de posiciones. De hecho, Colapinto marcha decimosegundo con 27 puntos, mientras que Gasly está décimo con 41, lo que evidencia una diferencia de 14 unidades, una distancia que dista de ser considerable.

Tampoco hay demasiada diferencia entre los mejores resultados de cada uno, ya que el galo fue cuarto en Monza y el pilarense sexto en Montreal, por lo que solo dos posiciones los separan. Ahora bien, en el mano a mano, la balanza se inclina claramente para el lado de Pierre, que terminó delante de Franco en 13 oportunidades contra 6, considerando no solamente los Grandes Premios, sino también las carreras sprint.

Donde la balanza está más pareja es en las apariciones en la Q3, donde hay una mínima ventaja de Gasly con cinco clasificaciones a la etapa final de la clasificación, mientras que Colapinto solo llegó a cuatro. Si bien es cierto que el francés obtuvo una pole entre sus participaciones en la Q3, lo cierto es que tampoco hace demasiado a la diferencia si se considera que las brechas suelen ser mayores en otras escuderías ahora mismo.

Al igual que en las carreras, el piloto galo vence por 13-6 en clasificaciones al argentino, pero la diferencia es mayor en equipos como Red Bull, McLaren, Aston Martin y Williams, donde Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso y Carlos Sainz barren con sus respectivos compañeros. En contraste, el caso más parejo es el de Mercedes, donde Andrea Kimi Antonelli vence 11-8 en carrera y 10-9 en clasificación a George Russell.

Así terminó Alpine el GP de España.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de España 2026