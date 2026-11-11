El reconocimiento de la prensa británica por el rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Llamativo”

La cita en el Autódromo José Carlos Pace no resultó muy positiva para Franco Colapinto, que no logró tener una buena largada el domingo tras salir del decimotercer cajón de la grilla de partida. La lenta aceleración del A526 hizo que el pilarense pierda posiciones desde el inicio, algo que complicó toda su carrera durante el GP de Brasil de la Fórmula 1, en el que terminó en el mismo lugar en el que había comenzado.

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A pesar de esto, The Race le dio mérito al piloto argentino por su actuación, tal como se apreció con el nuevo ranking que se publicó tras la vigésima fecha del campeonato. Con un formato renovado, Edd Straw colocó a Colapinto en el tier C del GP de Brasil, catalogándolo dentro de la zona media en cuanto a rendimiento se refiere junto a Pierre Gasly, Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Arvid Lindblad.

En lugar de ordenar los pilotos del mejor al peor como históricamente había hecho este medio, el nuevo formato los agrupa en clases que van de la A a la F, con una categoría especial S para el mejor piloto del fin de semana. “Este grupo de cinco se sitúa en la mitad de la tabla. Todos evitaron errores importantes, pero tuvieron limitaciones durante el fin de semana”, dice el informe con respecto a la categoría C.

“Los dos pilotos de Alpine tuvieron que conformarse con un coche limitado, aunque Colapinto sí mostró un ritmo llamativo con neumáticos blandos cuando llegó la lluvia, si bien con neumáticos más nuevos que algunos”, dijo el periodista con respecto al argentino. Lo curioso es que Colapinto quedó por encima de pilotos de la talla de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, ambos en D, además de Lewis Hamilton y George Russell, calificados con la D.

En cuanto al mejor piloto del GP de Brasil para Straw, este fue Max Verstappen, quien recibió la S con su recuperación desde la última fila hasta el segundo lugar. En el otro extremo, quien habría tenido la peor actuación del fin de semana fue Gabriel Bortoleto, el único en la F, principalmente a causa de su accidente en la clasificación: “Un solo error, salirse de la pista en Juncao y rozar ligeramente la barrera en la Q1, arruinó las posibilidades de Bortoleto”.

Colapinto no sumó puntos en Interlagos.

El ranking completo de The Race tras el GP de Brasil