Las quejas de Franco Colapinto por los problemas que tuvo en el GP de Brasil: “La peor del año”

Después de la sanción que lo dejó sin puntos en México, Franco Colapinto esperaba recuperarse este fin de semana en el Gran Premio de Brasil, aunque lo cierto es que toda la fecha fue cuesta arriba para Alpine. Para comenzar, el pilarense no pudo pasar a la Q2, aunque las sanciones que hubo en la grilla de partida de la vigésima fecha de la Fórmula 1 le permitieron escalar algunos lugares para salir decimotercero.

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No obstante, el piloto argentino no pudo aprovechar esos puestos debido a un inconveniente que tuvo en la largada que le impidió tener una buena salida y, además, hizo que sea superado por varios rivales. “Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía agarre ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”, comenzó Colapinto en diálogo con ESPN tras la carrera.

Fuera de eso, el pilarense reconoció que tuvo buenas maniobras, fue al límite e hizo todo lo que pudo para llegar a los puntos, pero debió conformarse con un decimotercer lugar. Parte de esto se debió a la falta de estrategia de Alpine, que le negó el ingreso a boxes a Franco en la vuelta 17 solo para llamarlo en la 18, lo que generó una pérdida de ritmo y tiempo que repercutió en el desarrollo del segundo stint.

Y es que el argentino quedó en zona de tránsito cuando volvió a la pista, algo que dejó en evidencia cuando se refirió a lo difícil que se le hizo avanzar en la mitad de la carrera. “Hice una buena carrera, cuando estuve en pista anduve bien, pero me trabaron mucho Leclerc y Albon. Fue una carrera dura, con circunstancias complicadas en la pista, hicimos lo que pudimos”, agregó el piloto de Alpine.

Para terminar, Colapinto advirtió que el resultado final pudo haber sido más positivo de lo que es y remarcó que habrá que trabajar de cara a la próxima fecha para solucionar esta sequía de puntos. “Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima”, cerró.

Colapinto terminó 13º en Interlagos.

Alpine sigue sin sumar en la Fórmula 1

Por fuera del décimo lugar de Gasly en el GP de los Estados Unidos, Alpine no ha conseguido puntos en las últimas cinco fechas, algo que hace inimaginable que pueda rivalizársele a Racing Bulls. Y es que con solo tres fechas restantes, el equipo italiano lidera la zona media con 112 puntos, mientras que la escudería francesa sigue sexta con 69 cuando solo queda el triplete de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.