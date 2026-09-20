Francisco Cerúndolo arrolló, Argentina venció a Turquía en Copa Davis y seguirá en la elite en 2027

Francisco Cerúndolo aplastó a Mert Alcaya y evitó mayores sobresaltos para Argentina en la Copa Davis 2026 de tenis, en la serie frente a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén. El mejor tenista argentino de la actualidad (23° en el ranking mundial vigente de la ATP) no dejó dudas sobre la cancha dura y cerrada del sur nacional, contra el 296° del escalafón global.

{{{htmlAmp}}}

"Fran" derrotó por 6-1 y 6-0 al jugador turco, que no tuvo ninguna chance durante la hora que duró el compromiso. De esta manera, la "Albiceleste" dejó atrás el susto de este mismo domingo 20 de septiembre, ya que en el primer turno el triunfo en el dobles fue para los visitantes. Así, la llave terminó 3-1 para el local y ni siquiera habrá encuentro por el quinto punto entre Thiago Tirante y Yanki Erel.

Argentina le ganó 3-1 a Turquía por la Copa Davis 2026: todos los resultados

Sábado 19 de septiembre

Francisco Cerúndolo 6-0 y 6-4 a Yanki Erel.

Thiago Tirante 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

Tuncay Duran / Arda Azkara a Guido Andreozzi / Andrés Molteni 6-4 y 6-4 .

. Francisco Cerúndolo a Mert Alkaya 6-1 y 6-0.

Francisco Cerúndolo no dejó dudas ante Turquía y Argentina ganó la serie.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en la Copa Davis?

El equipo capitaneado por Javier Frana se presentó por segundo día consecutivo ante un estadio colmado y consiguió la permanencia en el Grupo Mundial I, por lo que jugará los Qualifiers a principios de febrero del 2027. Todo indica que el sorteo de la ATP, para conocer al rival y la localía, será en noviembre del 2026.

Argentina vuelve a los Qualifiers en la Copa Davis 2027

El país retorna a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, después de haber quedado afuera de esa instancia durante este año. En aquella oportunidad, el seleccionado cayó 3-2 ante Corea del Sur. Por eso, una victoria más frente a Turquía permitiría recuperar ese lugar y avanzar hacia el próximo objetivo internacional.

El regreso a casa también puso fin a una espera prolongada. La última serie de Argentina como local había sido en febrero de 2024, cuando el equipo derrotó 3-2 a Kazajistán. Ahora, Neuquén recibió nuevamente al seleccionado, con un estadio lleno y dos triunfos que dejaron a Argentina al borde de la clasificación.

Además, la serie tiene un componente simbólico: se disputa exactamente 10 años después de la única conquista argentina en la historia de la Copa Davis. Aquel título de 2016 tuvo a Daniel Orsanic como capitán y a Juan Martín Del Potro como una de sus principales figuras. Una década después, el equipo nacional busca volver a construir su camino en la competencia y dio en Neuquén el primer paso con una ventaja que lo dejó a un sólo triunfo del objetivo.