Argentina perdió el dobles contra Turquía, pero gana la serie 2-1: cómo y cuándo se define

Argentina perdió en el dobles frente a Turquía en la Copa Davis 2026 de tenis, de manera inesperada, aunque todavía se impone por 2-1 en la serie en el estadio Ruca Che de Neuquén. Andrés Molteni y Guido Andreozzi se encontraron con los intratables Tuncay Duran y Arda Azkara, que dominaron el juego de principio a fin sobre la cancha dura y cerrada, por lo que se impusieron por 6-4 y 6-4.

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El equipo capitaneado por Javier Frana se presentó por segundo día consecutivo ante un estadio colmado en busca de la permanencia en el Grupo Mundial I, con la mira a futuro en regresar a la elite con los Qualifiers. Ahora, será el turno de volver a imponerse en el singles para sentenciar la clasificación a la siguiente instancia.

Francisco Cerúndolo (23° en el ranking mundial vigente de la ATP) será el claro favorito frente a Mert Alkaya (296°). Si "Fran" perdiera, cerrarán el fin de semana Thiago Tirante (52°) ante Yanki Erel (329°). Si se impone finalmente en esta llave, la "Albiceleste" volverá a competir por el título en el 2027, con la primera instancia a jugarse a principios de febrero. Todo indica que el sorteo de la ATP, para conocer al rival y la localía, será en noviembre del 2026.

Los resultados de Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026

Sábado 19 de septiembre

Francisco Cerúndolo 6-0 y 6-4 a Yanki Erel.

Thiago Tirante 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

Tuncay Duran / Arda Azkara a Guido Andreozzi / Andrés Molteni 6-4 y 6-4 .

. Domingo 20 de noviembre, a las 13 horas: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya.

A continuación, sólo si pierde Cerúndolo: Thiago Tirante vs. Yanki Erel.

Molteni y Andreozzi representaron a Argentina en el dobles de la Copa Davis, ante Turquía.

Cómo ver Argentina vs. Turquía en vivo por la Copa Davis

Todos los partidos los transmiten en la televisión por el canal TyC Sports, en tanto que el streaming online se emite por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El objetivo de Argentina es volver a los Qualifiers

Argentina busca regresar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, después de haber quedado afuera de esa instancia durante este año. En aquella oportunidad, el seleccionado cayó 3-2 ante Corea del Sur. Por eso, una victoria más frente a Turquía permitiría recuperar ese lugar y avanzar hacia el próximo objetivo internacional.

El regreso a casa también puso fin a una espera prolongada. La última serie de Argentina como local había sido en febrero de 2024, cuando el equipo derrotó 3-2 a Kazajistán. Ahora, Neuquén recibió nuevamente al seleccionado, con un estadio lleno y dos triunfos que dejaron a Argentina al borde de la clasificación.

Además, la serie tiene un componente simbólico: se disputa exactamente 10 años después de la única conquista argentina en la historia de la Copa Davis. Aquel título de 2016 tuvo a Daniel Orsanic como capitán y a Juan Martín Del Potro como una de sus principales figuras. Una década después, el equipo nacional busca volver a construir su camino en la competencia y dio en Neuquén el primer paso con una ventaja que lo dejó a un sólo triunfo del objetivo.