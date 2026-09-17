Cuándo juega Argentina la Copa Davis de tenis vs. Turquía: días, horarios y partidos

La Copa Davis es el torneo internacional por equipos más prestigioso del tenis masculino mundial. Conocida como la "Copa del Mundo de Tenis", esta competencia reúne a Selecciones nacionales en apasionantes y disputadas series. En cada choque, los tenistas no solo juegan por el circuito, sino defienden los colores de su bandera para alcanzar el máximo galardón.

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Tras más de dos años y medio sin competir como local, Argentina se presenta nuevamente ante su público para disputar un cruce clave de la temporada frente al exigente seleccionado de Turquía en busca de avanzar.

Argentina vs. Turquía: día, horarios y lugar de juego

La serie entre Argentina y Turquía se llevará a cabo durante el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de septiembre. La jornada inaugural del 19 iniciará con los dos primeros partidos de singles, mientras que el domingo arrancará con el duelo de dobles y continuará, de ser necesario, con los últimos dos encuentros individuales. El orden definitivo y los horarios quedarán confirmados tras el sorteo oficial del viernes 18.

El escenario elegido es el Estadio Ruca Che, situado en la ciudad de Neuquén capital. Esta elección convierte a la provincia en la primera sede de la Patagonia en albergar la Copa Davis. La serie se disputará sobre una cancha dura bajo techo de velocidad intermedia, utilizando pelotas Wilson Roland Garros y el moderno sistema electrónico Hawk-Eye Live. El equipo albiceleste, capitaneado por Javier Frana, está integrado por Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Seleccionados argentinos de tenis masculino.

Avances en la Copa Davis y más juegos

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones deportivas del seleccionado nacional. La serie se define al mejor de cinco partidos, por lo cual el país que obtenga tres victorias se adjudicará el triunfo general. Si Argentina supera a Turquía en la capital neuquina, obtendrá de manera directa la clasificación a los Qualifiers de 2027, el paso previo, decisivo y fundamental para volver a pelear por la fase final del torneo internacional.

Respecto al calendario, este choque marca el cierre definitivo de la participación argentina en la Copa Davis durante el presente año. En caso de ganar la serie ante el conjunto turco, no habrá más compromisos para la delegación albiceleste en lo que resta de la temporada 2026. A partir de allí, el equipo enfocará toda su preparación en la primera ronda de Qualifiers a disputarse a comienzos del próximo año.