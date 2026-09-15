Cuándo juega Argentina la Copa Davis de tenis vs. Turquía: días, horarios y partidos

Argentina vuelve a jugar como local en la Copa Davis 2026 después de más de dos años y medio y lo hará con una serie que tendrá varios condimentos históricos. El equipo capitaneado por Javier Frana recibirá a Turquía con el objetivo de mantenerse en el camino hacia la máxima competencia por equipos del tenis mundial y conseguir una victoria especial frente a su público.

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La serie pondrá en juego un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027 y tendrá como escenario al estadio Ruca Che, en la ciudad de Neuquén. Será la primera vez que la provincia albergue una eliminatoria oficial del certamen y, además, representará el debut de la Patagonia como sede en los 103 años de historia de la competencia. Argentina también buscará alcanzar su victoria número 100 en la Davis, a pocas semanas de cumplirse diez años de la histórica consagración de 2016 en Zagreb.

Cuándo se juega la serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis de tenis

La serie entre Argentina y Turquía comenzará el sábado 19 de septiembre, jornada en la que se disputarán los dos primeros partidos de singles. El domingo 20 será el turno del encuentro de dobles y, de ser necesario, de los dos singles restantes. El orden de los enfrentamientos todavía no estará definido al momento de la previa: el sorteo se realizará el viernes 18, cuando se conocerá quiénes serán los protagonistas de cada partido y en qué orden saldrán a la cancha.

Para estos enfrentamientos, Frana convocó a Francisco Cerúndolo (25° del ranking ATP), Mariano Navone (49°), Thiago Tirante (42°) y Andrés Molteni (61°). En el caso del primero, viene de jugar octavos de final del US Open y es el mejor argentino del momento, mientras que Navone logró tercera ronda en el cuarto grand slam del año y Tirante viene en puro crecimiento, mientras Molteni es el especialista en dobles del grupo. ¿El gran ausente? Puede ser Tomás Etcheverry, de gran US Open (llegó a cuarta ronda) pero de temporada irregular.

El estadio que albergará la serie.

El equipo que presenta Turquía

En los papeles, Turquía se presenta como un rival accesible para Argentina. Su formación estará integrada por Mert Alkaya (300°), Yankı Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (823°) y Kaan Işık Koşaner (1774°). La diferencia en las posiciones del ranking y experiencia en el alto nivel favorece claramente a Argentina, aunque la Copa Davis suele presentar series particulares por el contexto, la localía, el manejo de la presión y el formato de partidos, por lo que conviene nunca subestimar.

Las particularidades de esta serie

Argentina decidió apostar por una superficie dura y bajo techo, una elección que busca evitar que sus jugadores deban cambiar de superficie después de competir durante varias semanas sobre cemento en el circuito profesional. La cancha será construida por la empresa española GreenSet y tendrá una velocidad intermedia, correspondiente al nivel 3 de la clasificación de World Tennis. Otro detalle será la utilización de las pelotas Wilson Roland Garros, las mismas empleadas en el Grand Slam parisino. El objetivo es utilizar un modelo conocido por los tenistas y mantener una pelota habitual en las series disputadas como local.