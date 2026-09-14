Suspendieron a un tenista argentino de 19 años por doping positivo

Romeo Arcuschin, promesa del tenis argentino, fue suspendido por 20 meses por parte de un tribunal independiente como consecuencia de haber dado positivo en un control antidoping. El juvenil no podrá practicar el mencionado deporte de manera profesional por dicha cantidad de tiempo, como mínimo.

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De acuerdo con la información del periodista especializado Danny Miche, "si bien Arcuschin admitió la presencia de ambas sustancias en su muestra, el jugador y la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) no llegaron a un acuerdo sobre el grado de culpabilidad, por lo que el caso fue remitido a un tribunal independiente".

El jugador de apenas 19 años alcanzó el puesto 1802 del ranking mundial individual de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), el más alto de su carrera, en noviembre de 2025. El joven fue formado en el Club Náutico Hacoaj y ya ha estado suspendido provisionalmente desde el 16 de febrero de 2026. Ello ocurrió tras haber dado positivo por dos sustancias prohibidas como estanozolol y clomifeno en un torneo del World Tennis Tour en Lima (Perú) en diciembre de 2025.

El jugador quedó suspendido de manera provisional desde el 16 de febrero de 2026. Tras la revisión de un tribunal independiente, se dictó una pena total de 20 meses que finalizará el 17 de octubre de 2027.

El tenista argentino Romeo Arcuschin fue suspendido por doping por 20 meses.

Los atenuantes para la sanción al tenista argentino Arcuschin

El tribunal comprobó que las sustancias provenían de un tratamiento médico para la atrofia muscular. El médico le entregó medicamentos en envases sin etiquetar y omitió informarle sobre su contenido. Por esta razón, se consideró que la infracción fue involuntaria y su grado de culpa resultó reducido.

Todos los tenistas argentinos sancionados por doping en el circuito profesional

Juan Ignacio Chela (2000): Fue el primer caso de la era moderna de la Legión. Dio positivo por metiltestosterona en el Masters de Cincinnati. Inicialmente se pidió una suspensión de dos años, pero finalmente recibió una sanción de 3 meses y una multa económica.

Guillermo Coria (2001): El ex número 3 del mundo dio positivo por nandrolona debido a un complejo vitamínico contaminado de un laboratorio. Fue suspendido por 7 meses (reducida tras demostrar la contaminación) y demandó exitosamente a la empresa farmacéutica.

Martín Rodríguez (2002): El doblista dio positivo por exceso de cafeína durante el torneo de Basilea. No recibió una suspensión de tiempo en el circuito, pero fue penalizado con una advertencia formal, la pérdida de puntos ATP y la devolución de las ganancias obtenidas en ese torneo.

Mariano Puerta (2003 y 2005): Es el único argentino reincidente. En 2003 dio positivo por clembuterol y fue sancionado por 9 meses. En 2005, tras llegar a la final de Roland Garros, dio positivo por etilefrina. Recibió una sanción histórica de 8 años (la más alta del tenis mundial hasta ese momento), la cual el TAS redujo posteriormente a 2 años.

Diego Hipperdinger (2004): Aunque en varios registros oficiales figuraba nacionalizado o compitiendo para España, el tenista nacido en Olavarría dio positivo por cocaína en el torneo de Viña del Mar. El TAS le aplicó la pena máxima de 2 años de suspensión.

Guillermo Cañas (2005): Dio positivo por hidroclorotiazida (un diurético utilizado para enmascarar otras sustancias). La ATP lo suspendió originalmente por dos años y le impuso una multa de 280 mil dólares. Tras apelar al TAS, se constató un error médico y la sanción disminuyó a 15 meses.

Mariano Hood (2005): El doblista dio positivo en Roland Garros por finasteride, un componente prohibido en ese entonces que el jugador consumía en un medicamento para la caída del cabello. Recibió una sanción de 1 año.