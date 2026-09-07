Chau Cerúndolo: la dura derrota del tenista argentino en el US Open

Francisco Cerúndolo sufrió una dura derrota en los octavos de final del US Open: este lunes por la tarde en el estadio Arthur Ashe, cayó ante el belga Alexander Blockx (34°) por 3-6, 6-4, 5-7 y 5-7 en tres horas y 15 minutos de juego. El tenista argentino, que había alcanzado esta instancia después de superar al estadounidense Taylor Fritz (número 10 del mundo), no logró continuar su histórica actuación en el certamen

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Llegado al torneo como 24° preclasificado, el mayor de los hermanos Cerúndolo afrontaba por primera vez los octavos de final en Nueva York con la meta de emular lo hecho por Diego Schwartzman en 2019, último argentino en alcanzar los cuartos en el certamen. Sin embargo, se topó con un sólido Blockx (quien venía de dar el golpe al eliminar al italiano Flavio Cobolli, sexto del mundo), que terminó firmando una página histórica para el tenis de su país al convertirse en el primer belga en meterse en los cuartos de final del US Open, rompiendo una racha histórica de 0-10 para sus compatriotas en la ronda de 16 masculinos desde 1881.

El resumen de la derrota de Cerúndolo en octavos de final del US Open

El encuentro inició de manera imprecisa para el argentino. Bajo la mirada de su entrenador, el chileno Nicolás Massú, Cerúndolo arrancó frío con el saque, entregó los primeros cuatro puntos y sufrió un quiebre de entrada. Aunque reaccionó de inmediato devolviendo la rotura en el siguiente game (1-1), las dudas con el servicio reaparecieron rápido. Tras no poder quebrarle a Blockx en el cuarto juego, el tenista porteño volvió a ceder su saque al juego siguiente para quedar 2-3 abajo.

Con apenas 25 minutos consumidos, la zozobra se apoderó de la cancha cuando el europeo solicitó asistencia médica. Sorprendentemente, el tratamiento del fisioterapeuta no fue en su muslo izquierdo vendado, sino en la zona dorsal derecha. Pese a mostrar evidentes gestos de dolor tendido sobre la pista, Blockx pudo recuperarse, salvó un 0-40 en contra con su saque y terminó cerrando el primer parcial por 6-3 tras quebrarle nuevamente a un dubitativo Cerúndolo en el noveno juego.

Reacción y paridad

La tónica cambió en el segundo parcial: Cerúndolo saltó con mayor movilidad y agresividad, logrando un quiebre clave en el quinto juego para ponerse 3-2 arriba. Pese a que Blockx no aflojó la intensidad en los intercambios largos desde el fondo, el porteño sostuvo la ventaja. A pesar de mostrar chispazos de frustración dirigidos hacia su cuerpo técnico y desaprovechar un primer set point al resto, el argentino mantuvo la cabeza fría al momento de cerrar con su servicio y firmó el 6-4 con un game impecable para igualar las acciones.

Físico al límite y tensión en el cierre

El tercer set volvió a enredar anímicamente al argentino. Molesto por la falta de indicaciones desde su rincón, cedió su servicio y quedó 1-3 abajo. No obstante, sacó a relucir su garra, metió más potencia a su derecha, recuperó el quiebre y emparejó en 3-3. Cerca del cierre del parcial, los problemas físicos acecharon a Cerúndolo: "No sé cómo voy a aguantar, me estoy acalambrando", advirtió a su rincón cuando sacaba 4-5. Consiguió salvar esa situación límite, pero en el 5-6 desaprovechó un 0-40 al regreso y luego, bajo presión con su servicio, salvó un primer set point con un ace pero cometió una inoportuna doble falta en el segundo para entregar la manga por 7-5.

En el cuarto capítulo, Cerúndolo jugó al límite. Salvó puntos de quiebre en contra tanto en el tercer como en el sexto game ante un Blockx (que buscaba sus primeros cuartos de un Grand Slam tras haber sido finalista en Estoril en julio pasado). El encuentro superó la barrera de las tres horas con el marcador 5-4 a favor del belga. Francisco aguantó la embestida y mantuvo el saque con solidez para ponerse 5-5, pero tras la respuesta del europeo (6-5), al argentino le tocó sacar 15-40 abajo. Una derecha que se fue larga terminó por certificar la derrota y el adiós de la delegación nacional.

El recorrido de Francisco Cerúndolo en el US Open

El argentino, 25° del ranking, superó con facilidad al austríaco Filip Milosic en primera ronda con un contundente triunfo en tres sets. Su siguiente contrincante fue el alemán Jan-Lennard Struff, a quien le ganó en cinco parciales; la victoria más contundente fue contra el local Fritz, sobre quien se impuso en poco menos de cuatro horas de juego por 3-6, 4-6, 6-3, 6-3 y 6-4.