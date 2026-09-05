Cerúndolo ganó una batalla épica ante Fritz y avanzó a octavos de final del US Open

Francisco Cerúndolo ganó una batalla épica ante el local Taylor Fritz y avanzó a cuartos de final del US Open.

Francisco Cerúndolo hizo historia este sábado al eliminar a Taylor Fritz y meterse en octavos de final del US Open. El mejor argentino ubicado en el ranking de la ATP dio vuelta un partido increíble y se lo llevó por 3-6, 4-6, 6-3, 6-3 y 6-4, en 3 horas y 42 minutos de competencia.

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Fritz comenzó el partido con mucha autoridad en la cancha central del Abierto de Nueva York. El estadounidense tomó rápidamente el control y consiguió adelantarse 3-0 ante un Francisco Cerúndolo que necesitaba encontrar respuestas para evitar que el encuentro se le escapara demasiado rápido.

El argentino empezó a mejorar progresivamente sus sensaciones y tuvo varias oportunidades para recuperar terreno. Antes del séptimo game dispuso de cuatro chances de quiebre, aunque no consiguió aprovechar ninguna.

La insistencia de Cerúndolo finalmente encontró recompensa. Ese juego se extendió durante 19 puntos y el porteño tuvo otras cinco oportunidades para romper el saque de Fritz. En la última de ellas logró concretar el quiebre, aunque no pudo sostenerlo.

Fritz volvió a tomar el control inmediatamente y terminó llevándose el primer parcial por 6-3. El desarrollo no cambió demasiado en el comienzo de la segunda manga. Fritz, que había sido finalista del US Open en 2024, volvió a encontrar profundidad y precisión en sus golpes y consiguió dos quiebres para ponerse 4-1.

Todo parecía indicar que el estadounidense se encaminaba hacia una victoria relativamente cómoda, pero Cerúndolo consiguió reaccionar. El argentino aprovechó una caída en la intensidad de su rival y recuperó uno de los breaks.

Sin embargo, Fritz volvió a afirmarse en el momento decisivo. El local sostuvo su servicio y cerró el segundo set por 6-4, quedando a solamente un parcial de avanzar a la siguiente ronda.

El tercer set marcó un punto de inflexión. Ambos comenzaron con un quiebre de servicio y el partido adquirió una dinámica mucho más pareja.

Cerúndolo empezó a crecer desde lo mental y consiguió mejores respuestas desde el fondo de la cancha. Al mismo tiempo, Fritz comenzó a mostrar algunas dudas y perdió parte de la contundencia que había exhibido durante los dos primeros sets.

En el sexto game apareció una nueva oportunidad para el argentino. Fritz tuvo una desconcentración, Cerúndolo la aprovechó y consiguió otro quiebre que le permitió tomar nuevamente la iniciativa.

A partir de allí, el porteño sostuvo su saque y se quedó con el parcial por 6-3. El partido empezaba a tomar otro rumbo.

Francisco Cerúndolo llevó el partido al quinto set

La remontada ya era una posibilidad concreta y Cerúndolo comenzó a jugar con mayor confianza. En sus conversaciones con su entrenador, Nicolás Massú, buscó bajar la tensión y encontrar mayor soltura para ejecutar sus golpes.

El argentino también empezó a asumir más riesgos. Buscó las líneas de fondo, tomó la pelota con mayor decisión y consiguió incomodar cada vez más a Fritz. Esa transformación tuvo su premio en el cuarto set. Cerúndolo consiguió un nuevo quiebre, tomó ventaja y logró sostenerla hasta el final. El 6-4 le permitió igualar el partido y llevar la definición al quinto y definitivo set, después de haber estado dos mangas abajo.

El quinto parcial fue el más dramático de todos. Los dos sabían que cualquier error podía ser determinante y el primero que quedó contra las cuerdas fue Cerúndolo.

En el séptimo game, el argentino tuvo que afrontar un peligrosísimo 0-40 con su saque. Parecía que Fritz tenía la posibilidad de dar el golpe definitivo, pero el porteño reaccionó de manera extraordinaria.

Cerúndolo ganó cinco puntos consecutivos, salvó las tres oportunidades de quiebre y consiguió llevar el marcador hasta el 4-4. La situación tuvo un fuerte impacto en Fritz, que quedó visiblemente frustrado después de desperdiciar una chance inmejorable.

El argentino entendió el momento y fue por más.

En el game siguiente, Cerúndolo atacó el servicio del estadounidense, consiguió el quiebre y quedó a un paso de la victoria. Esta vez no hubo margen para otra reacción de Fritz.

Con su saque, el porteño mantuvo la concentración, cerró el parcial por 6-4 y completó una remontada espectacular.

Francisco Cerúndolo volvió a los octavos de un Grand Slam

El triunfo ante Fritz significó para Francisco Cerúndolo la cuarta clasificación de su carrera a los octavos de final de un torneo de Grand Slam.

El argentino ya había alcanzado esa instancia en el Australian Open de esta temporada y también lo había conseguido en Roland Garros durante 2023 y 2024.

Ahora buscará dar un paso más en Nueva York. Su próximo desafío será por los cuartos de final y tendrá como rival al ganador del encuentro entre el italiano Flavio Cobolli, sexto preclasificado, y el belga Alexander Blockx, ubicado en el puesto 34 del ranking.

La remontada ante Fritz, después de estar dos sets abajo, le dio a Cerúndolo una inyección de confianza y lo volvió a instalar entre los protagonistas de la segunda semana del US Open.

Con este triunfo, el porteño avanzó por primera vez en su carrera a los octavos de final del US Open, instancia en la que se medirá al ganador de la llave entre el italiano Flavio Cobolli (6°) y el belga Alexander Blockx (34°).