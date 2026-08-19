Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control antidopaje, fue suspendido de manera provisional y rompió el silencio sobre el hecho.

El mundo del tenis recibió una noticia que sacudió el ambiente. Nick Kyrgios, que llegó a ser el número 13 del ranking, fue suspendido provisionalmente luego de dar positivo por cocaína en un control realizado durante el torneo de Mallorca. Antes de que se conociera el comunicado de la ITIA, el australiano decidió hablar y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó el caso después de que una muestra tomada el 22 de junio durante el torneo de Mallorca fuera analizada por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. El resultado, conocido el 17 de julio, detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. La sustancia está prohibida durante las competencias por el Programa Antidopaje del Tenis.

La suspensión provisional comenzó el 4 de agosto de 2026. Desde entonces, Kyrgios quedó imposibilitado de disputar partidos, entrenarse o presentarse en actividades oficiales vinculadas con el circuito. La medida alcanza a los eventos organizados o autorizados por World Tennis, ATP, WTA, los torneos de Grand Slam y las federaciones nacionales. El australiano tiene derecho a apelar la decisión, aunque hasta el momento no lo hizo. La duración definitiva del castigo todavía no fue establecida.

El fuerte mensaje de Kyrgios tras conocer la sanción

El descargo de Kyrgios en redes sociales.

Antes de que la ITIA difundiera oficialmente el caso, el propio Kyrgios utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido. El australiano reconoció el resultado positivo en redes sociales: “Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”.

Lejos de buscar justificaciones, explicó que los últimos años fueron especialmente difíciles por las lesiones y el desgaste que le provocaron tanto física como mentalmente. Kyrgios admitió que su cuerpo dejó de responder de la manera que esperaba y que aceptar que su carrera podía estar acercándose a su final fue mucho más complicado de lo que imaginaba.

El tenista también habló de su vínculo con el deporte que marcó toda su vida. Según explicó, siempre sintió que no había sido él quien eligió el tenis, sino que había sido el tenis el que lo había elegido a él.

Por eso, la posibilidad del retiro representa un golpe particularmente fuerte para el australiano. Reconoció que en algunos momentos se sintió impotente y solo, aunque dejó claro que ninguna de esas circunstancias puede justificar lo ocurrido.

Kyrgios se alejará de las redes sociales

(Foto: Reuters).

La suspensión también llevó al ex número 13 del mundo a tomar una decisión personal. El australiano anunció que permanecerá 28 días alejado de las redes sociales y de la exposición pública para concentrarse en su recuperación.

Además, pidió que durante ese período se respete su privacidad y la de su familia. Su intención es utilizar este tiempo para trabajar sobre sí mismo y regresar en mejores condiciones después de atravesar uno de los momentos más delicados de su carrera.

Del número 13 del mundo a una carrera marcada por las lesiones

Kyrgios llegó a ocupar el 13° puesto del ranking mundial en octubre de 2016, el mejor registro de su trayectoria. Durante su carrera consiguió siete títulos ATP y disputó otras cuatro finales. Su última consagración llegó en el ATP de Washington de 2022, el mismo año en el que alcanzó la final de Wimbledon, donde perdió ante Novak Djokovic.

Desde entonces, sin embargo, su presencia en el circuito fue cada vez más intermitente. Actualmente figura en el puesto 919 del ranking mundial y durante 2026 apenas consiguió una victoria, acompañada por tres derrotas. Entre marzo de 2025 y enero de 2026 permaneció alejado de las canchas. Después disputó solamente un encuentro y volvió a sufrir otro período de inactividad de seis meses.

Desde noviembre de 2022 hasta la actualidad, disputó apenas diez partidos y ganó dos. En total, registra 207 triunfos y 119 derrotas en partidos ATP. En Grand Slam, su récord es de 54 victorias y 32 caídas. Además, conquistó cuatro títulos de dobles y acumuló cerca de 13 millones de dólares en premios.

Una carrera atravesada por las polémicas

El caso de la suspensión por cocaína se suma a una trayectoria en la que Kyrgios también fue protagonista de numerosos episodios controvertidos. En Wimbledon 2022, tuvo un enfrentamiento con el público y escupió hacia las tribunas después de recibir insultos. En el Masters 1000 de Montreal 2015 había sido sancionado por comentarios dirigidos contra Stan Wawrinka.

Un año después, en Shanghái, recibió otra multa por su comportamiento durante un partido y sus cruces con espectadores. En Queen's 2018 volvió a ser sancionado por un gesto inapropiado realizado con una botella.

La lista continuó en el Masters 1000 de Roma 2019, donde terminó arrojando una silla a la pista después de perder el control. En Indian Wells 2022, además, protagonizó otro episodio polémico cuando lanzó su raqueta con violencia y estuvo cerca de golpear a un recogepelotas.

Fuera de las canchas también tuvo problemas. En 2021, una pelea con quien entonces era su pareja, Chiara Passari, terminó con la intervención de la Policía en un hotel de Adelaida. Ahora, a los 31 años, Kyrgios atraviesa uno de los capítulos más complejos de su carrera. Las lesiones, la falta de continuidad y la incertidumbre sobre su futuro deportivo ya habían puesto su trayectoria bajo la lupa.

La suspensión provisional por un positivo de cocaína agrega un nuevo y fuerte interrogante sobre qué será de uno de los tenistas más talentosos y controvertidos de su generación.