Quién es Mariano Navone: edad, altura y ranking de ATP del tenista argentino

Mariano Navone es uno de los tenistas argentinos que logró hacerse un lugar entre los protagonistas de la nueva generación del tenis nacional. Nacido en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, el jugador atravesó un camino de crecimiento sostenido hasta instalarse en el circuito profesional y competir de igual a igual con algunas de las principales figuras del mundo.

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El jugador se consolidó desde 2024 como uno de los mejores argentinos presentes en el circuito. Un jugador sólido con un gran despliegue físico, lo que le permite ser fuerte desde fondo de cancha. Y con un buen revés como su arma de juego más importante, con lo que intenta ser un rival molesto para cualquier rival, como lo ha sido en la victoria ante el serbio Novak Djokovic por la primera ronda del US Open, hasta ahora el triunfo más importante de su carrera.

Quién es Mariano Navone: cuántos años tiene y su altura

Mariano Navone nació el 27 de febrero de 2001 en 9 de Julio, Buenos Aires, y tiene 25 años. Mide 1,78 metros, es diestro y juega el revés a dos manos. En el circuito también es conocido como “La Navoneta”, un apodo inspirado en “La Scaloneta”, el nombre con el que se identificó a la Selección Argentina de fútbol durante su exitoso ciclo.

Su relación con el tenis comenzó cuando era muy pequeño. Según contó en distintas oportunidades, empezó a tener contacto con la raqueta alrededor de los tres años, cuando su madre lo llevaba al Club Atlético 9 de Julio. Poco después comenzó a entrenarse formalmente y, con el paso del tiempo, fue avanzando en las distintas categorías hasta dar el salto al profesionalismo.

Cómo fue el ascenso de Mariano Navone

El ascenso de Navone en el ranking ATP fue progresivo. En junio de 2023 ingresó por primera vez al Top 200, mientras que en febrero de 2024 consiguió meterse entre los 100 mejores jugadores del mundo. Apenas dos meses después alcanzó el Top 50. Su mejor posición en aquel año fue el puesto 29 del ranking ATP, que alcanzó el 10 de junio de 2024.

Mariano Navone en Wimbledon.

La temporada 2024 representó un punto de inflexión en su carrera. Navone llegó a las finales de los torneos ATP de Río de Janeiro y Bucarest, resultados que le permitieron consolidarse en el máximo nivel. También tuvo una destacada participación en Roland Garros y se convirtió en el primer tenista masculino de la Era Abierta en ser preclasificado en su debut en un cuadro principal de Grand Slam.

El triunfo frente a Novak Djokovic

Navone metió el triunfo más importante de su carrera sobre Djokovic por 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en 4 horas y 36 minutos. Una victoria que no se dio producto de la casualidad, sino que llega tras una trabajada victoria del nacido en 9 de Julio, que desgastó con puntos largos al serbio y aprovechó que no se encontraba al 100% en lo físico, algo que se notó de forma notoria en el quinto set.





