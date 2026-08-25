Argentina vuelve a competir en la Copa Davis 2026 después del inesperado revés contra Corea del Sur como visitante el pasado mes de febrero y será en nuestro país ante Turquía en septiembre. Javier Frana, capitán del elenco nacional, definió a los convocados para dicho trascendental cruce por la permanencia en el torneo y la sorpresa recae en la ausencia de Horacio Zeballos (3° en dobles). El especialista en dobles que viene de ganar Roland Garros por segunda vez junto al español Marcel Granollers no estará en este compromiso que tendrá lugar en Neuquén.

El plan es mantener la categoría para volver a meterse en los Qualifiers 2027, para lo cual tendrán que vencer al conjunto turco que hoy no tiene jugadores en el top 100 del ranking mundial de la ATP. A priori es un rival accesible para el equipo argentino que además será local en el Estadio Ruca Che. Este panorama sin dudas es favorable, aunque todo dependerá de lo que suceda en cancha entre el 19 y 20 de septiembre con los citados, que también atraviesan un buen presente.

Quiénes son los convocados en Argentina para la Copa Davis ante Turquía, sin Horacio Zeballos

Los elegidos por Javier Frana para este compromiso, que ya fueron anunciados por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) son Francisco Cerúndolo (25°), Thiago Tirante (42°), Mariano Navone (48°), Guido Andreozzi (15° en dobles) y Andrés Molteni (61° en dobles). En cuanto al contrincante a enfrentar en suelo neuquino, el mejor tenista turco se llama Mert Alkaya (375 en el ranking de individuales). Alkaya, Yanki Erel (437°), Ergi Kirkin (553°), Kerem Yilmaz (1640°) y Kaan Isik Kosaner (sin ranking) fueron los convocados por el capitán Erhan Oral para derrotar el pasado fin de semana a Eslovenia por 3-1 en la última convocatoria para el Grupo Mundial I.

Cabe destacar que Argentina integró el Final 8 de la Copa Davis 2025 junto a otras siete selecciones y no logró el título. En 2026 se cruzó con Corea del Sur en la primera ronda y se encontró con una derrota en los Qualifiers quedando eliminada, por lo que está obligada a disputar la permanencia contra Turquía. De esta manera, si ganan volverán a la mencionada instancia el año próximo, pero si pierden tendrán que volver a jugar por el Grupo Mundial en 2027 para apuntar a los Qualifiers 2028.

La Asociación Argentina de Tenis confirmó el equipo para el duelo ante Turquía por la Copa Davis

Cómo sigue el camino de Argentina en la Copa Davis y qué significa el repechaje

Al igual que la "Albiceleste", otras doce selecciones que perdieron en la primera ronda de los Qualifiers descendieron al Grupo Mundial I. En septiembre, estas 13 naciones se enfrentarán a otros 13 países que ganaron esta semana en el Grupo Mundial I durante las llaves de la repesca. El que consiga la victoria estará en las Qualifiers 2027, mientras que el que pierda deberá jugar nuevamente el Grupo Mundial para soñar con las Qualifiers 2028. Con Frana al mando, el conjunto nacional irá por la victoria en casa frente a la débil Turquía.

Copa Davis 2026: todos los cruces del repechaje