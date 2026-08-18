Las hermanas Williams caen en su regreso a los dobles en el Abierto de Cincinnati

Serena Williams y Venus Williams afirmaron que se lo pasaron bien en su regreso a la competición de dobles por primera vez desde 2022, a pesar de sufrir una derrota en primera ronda del Abierto de Cincinnati el lunes.
Las hermanas Williams cayeron por 2-6 y 6-1 (10-8) ante la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Peyton Stearns, tras remontar un 6-0 en contra en el desempate, antes de que una doble falta de Venus sentenciara su destino.
"Me pareció que fue divertido, (..) que fue especial y (...) que fue bueno", declaró Serena, de 44 años, a la prensa.
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"Nos quitamos un poco el óxido a mitad del partido. Empezábamos a notarlo, y fue muy divertido. Fue genial poder volver a hacer esto."
Las hermanas Williams han ganado 14 títulos de dobles en Grand Slam, incluidos seis en Wimbledon y tres medallas de oro olímpicas. La última vez que jugaron juntas en dobles fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022, donde cayeron ante las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova.
Las estadounidenses tenían previsto competir en el cuadro de dobles de Wimbledon, pero se vieron obligadas a retirarse después de que Serena sufriera una lesión de rodilla durante su derrota en la primera ronda de individuales.
A principios de este mes se les concedió una invitación para el torneo de Cincinnati.
"Creo que hemos esperado mucho tiempo para volver a la pista de dobles, incluso este año. Al final, siempre encontramos la manera de volver a jugar juntas", añadió Venus, de 46 años.
Venus también compitió en el cuadro individual de Cincinnati, donde cayó derrotada por 6-2 y 6-2 ante la colombiana Emiliana Arango.
Con información de Reuters