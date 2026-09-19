Argentina cumplió con el favoritismo en Copa Davis y sacó una buena ventaja ante Turquía

Argentina tuvo un buen debut frente a Turquía en la Copa Davis y quedó a un paso de los Qualifiers 2027, en su regreso como local en Neuquén.

Argentina tuvo el comienzo que esperaba en su regreso a casa por la Copa Davis. Ante un estadio colmado en Neuquén, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante consiguieron dos victorias contundentes frente a Turquía y el equipo de Javier Frana terminó el sábado con una ventaja de 2-0 en el Grupo Mundial I.

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Después de más de dos años y medio sin disputar una serie como local, el seleccionado argentino de tenis tuvo un regreso soñado ante su público. La presentación tuvo además un carácter histórico: por primera vez, Argentina disputó una serie de Copa Davis en la provincia de Neuquén.

En la cancha, los argentinos respondieron a la expectativa. El primer punto quedó en manos de Cerúndolo, número 23 del ranking ATP, que no tuvo mayores inconvenientes para superar a Yanki Erel, ubicado en el puesto 305° del mundo.

Cerúndolo se impuso por 6-0 y 6-4, en un partido en el que logró imponer condiciones desde el comienzo. Erel nunca encontró la manera de cambiar el desarrollo del encuentro y el argentino consiguió cerrar el primer punto de la serie en sets corridos. La presión pasó entonces a Thiago Tirante.

Tirante también ganó y Argentina quedó a un triunfo

El segundo partido tuvo nuevamente un desenlace favorable para Argentina. Tirante, 52° del ranking mundial, enfrentó a Mert Alkaya, 300° y principal representante de Turquía. El argentino también necesitó solamente dos sets para quedarse con el partido. Fue 6-2 y 6-4 para Tirante, en un encuentro que tuvo una duración de una hora y media.

De esta manera, Argentina terminó el sábado con una ventaja de 2-0 y quedó a solamente una victoria de quedarse con la serie. La definición continuará el domingo y el equipo de Frana tendrá tres oportunidades posibles para conseguir el punto que falta.

El cronograma del domingo

La jornada comenzará a las 11:00 con el partido de dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni serán los representantes argentinos y se medirán con Tuncay Duran y Arda Azkara. Si la dupla nacional consigue imponerse, Argentina cerrará automáticamente la serie y pasará a la siguiente ronda. En caso de que el equipo turco consiga descontar, el cuarto punto enfrentará a los números uno de ambos seleccionados: Francisco Cerúndolo contra Mert Alkaya.

Si todavía fuera necesario un quinto partido, Thiago Tirante enfrentará a Yanki Erel para definir la serie. Con la ventaja obtenida el sábado, Argentina llega al domingo con un margen importante, pero todavía necesita una victoria para completar el objetivo.

Una Copa Davis especial en Neuquén

El regreso del seleccionado argentino como local también presentó algunas novedades importantes desde el punto de vista tecnológico. La serie ante Turquía se disputa bajo techo y sobre una cancha rápida instalada especialmente para esta oportunidad. La superficie fue proporcionada por la empresa española GreenSet y está elaborada con resina acrílica y dióxido de silicio.

Según la clasificación de World Tennis, la cancha tiene una velocidad intermedia, nivel 3. Sus características son similares a las de superficies utilizadas en competencias como el Abierto de Australia y las ATP Finals. Pero el cambio más llamativo está en el sistema utilizado para determinar los fallos.

Por primera vez en una serie de Copa Davis disputada en Argentina, no hay jueces de línea dentro de la cancha. En su lugar funciona Hawk-Eye Live, una tecnología que utiliza cámaras para establecer automáticamente si una pelota cayó dentro o fuera de los límites. El sistema comunica la decisión en tiempo real y elimina la intervención de los jueces de línea en cada punto.

El objetivo de Argentina: volver a los Qualifiers

La ventaja conseguida ante Turquía tiene además una importancia que va más allá de la serie. Argentina busca regresar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, después de haber quedado afuera de esa instancia durante este año. En aquella oportunidad, el seleccionado cayó 3-2 ante Corea del Sur. Por eso, una victoria más frente a Turquía permitiría recuperar ese lugar y avanzar hacia el próximo objetivo internacional.

El regreso a casa también puso fin a una espera prolongada. La última serie de Argentina como local había sido en febrero de 2024, cuando el equipo derrotó 3-2 a Kazajistán. Ahora, Neuquén recibió nuevamente al seleccionado, con un estadio lleno y dos triunfos que dejaron a Argentina al borde de la clasificación.

Además, la serie tiene un componente simbólico: se disputa exactamente 10 años después de la única conquista argentina en la historia de la Copa Davis. Aquel título de 2016 tuvo a Daniel Orsanic como capitán y a Juan Martín Del Potro como una de sus principales figuras. Una década después, el equipo nacional busca volver a construir su camino en la competencia y dio en Neuquén el primer paso con una ventaja que lo dejó a un solo triunfo del objetivo.