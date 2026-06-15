Francia no piensa en la revancha contra Senegal en debut mundialista, dice Deschamps

FOTO ARCHIVO-El seleccionador francés Didier Deschamps y Kylian Mbappé durante el entrenamiento

​Didier Deschamps dijo que Francia no busca revancha en el debut en el Mundial frente a Senegal el ‌martes, 24 años después ‌de que la derrota inicial ante la potencia africana precediera a una desastrosa eliminación en la fase de grupos y a un amargo recuerdo para sus aficionados.

En 2002, los campeones reinantes quedaron atónitos al perder su primer partido 1-0 frente a Senegal en Seúl. Francia nunca logró recuperarse, con un ​empate 0-0 ante ⁠Uruguay y una humillante derrota 2-0 contra Dinamarca que selló ‌su temprana eliminación.

"Escuchen, esto fue historia, pero ni ⁠siquiera estoy seguro de que (el mediocampista) ⁠N'Golo (Kanté) haya visto el partido. Casi la mayoría de mis jugadores no habían nacido en 2002", dijo Deschamps a periodistas a ⁠través de un traductor en East Rutherford el ​lunes, donde los subcampeones de 2022 juegan ‌ante Senegal en el Grupo I ‌en el New York New Jersey Stadium.

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"Sé que les ⁠gusta la palabra 'revancha', pero en el fútbol no hay revancha."

Los campeones de 2018 estarán en el punto de mira en Nueva Jersey, con Kylian Mbappé, una auténtica celebridad incluso en ​Estados Unidos, ‌un país con una afición ambivalente por el fútbol, jugando bajo el escrutinio de la crítica tras no haber marcado en los partidos de preparación ante Costa de Marfil e Irlanda del Norte.

El hecho de enfrentarse ⁠a Senegal por primera vez desde aquella derrota en 2002 aumenta el morbo, mientras Francia busca su tercera clasificación consecutiva para la final.

"Senegal tiene jugadores excelentes que militan en los mejores clubes", dijo Deschamps. "Tienen capacidad ofensiva, su mediocampo es excelente. Cuando formas parte de los mejores equipos, lo tienes todo".

Kanté, de 35 años, pieza ‌clave en la victoriosa campaña de Francia en 2018 y que regresa tras perderse el torneo de 2022 por una lesión, dijo que esperaba una dura batalla con el mediocampo de Senegal.

El jugador del Fenerbahçe añadió que vencer a Senegal era importante ‌para marcar la pauta correcta en el torneo, no por venganza.

"Creo que es importante tener confianza en nuestro equipo. Necesitamos llegar lo más ‌lejos posible en ⁠la competición", dijo a periodistas.

"Por supuesto, nuestro principal rival somos nosotros mismos. Necesitamos permanecer unidos y ​concentrados", agregó

Francia se enfrentará a Senegal el martes a las 1900 GMT antes de medirse a Irak y Noruega.

Con información de Reuters