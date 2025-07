El audio de radio que se viralizó tras el cruce Colapinto vs. Esteban Ocon en la Fórmula 1: "Estúpido"

El audio de radio que se viralizó tras el cruce Colapinto vs. Esteban Ocon en la F1

En pleno Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, Franco Colapinto vivió un momento tenso en pista mientras se disputaba un lugar con el francés Esteban Ocon. Si bien el argentino perdió la posición en el momento, luego la recuperó con una maniobra que hizo enfurecer al galo. A raíz de este momento se viralizó un audio en las redes sociales del representante del equipo Haas por radio a sus mecánicos segundos después de quedar atrás del pilarense.

Corría la vuelta 27 en el circuito Red Bull Ring cuando Ocon trató de sobrepasar a Colapinto y lo logró antes de la curva para quedar 13° en la grilla. Sin embargo, al intentarlo por el exterior y el argentino "protegerse" de ello, se vio obligado a salir de la pista por unos instantes lo que derivó en una furiosa respuesta. La misma la escuchó la ingeniera de la escudería que rápidamente contestó y anticipó que pedirían una revisión ante la acción del joven de Alpine.

El audio de radio viral de Esteban Ocon a su equipo tras el cruce con Colapinto

"¡Estúpido, estúpido!", esbozó el francés luego de salirse del circuito y Laura Muller -integrante del equipo Haas- le confirmó que reportarían lo hecho por el argentino. Sin embargo, no existió sanción para el exrepresentante de Williams Racing sobre esta acción, a diferencia de lo que sucedió con Oscar Piastri. A su vez, Ocon habló poco después sobre lo sucedido y reveló que dialogó con el pilarense -con quien ya tuvo un encontronazo en 2024 en Qatar- después de pasar un susto en el GP de Austria.

Franco Colapinto quedó en el puesto n°15 del GP de Austria en la Fórmula 1

La bronca de Franco Colapinto con Tsunoda por el toque en la F1

Más allá de que el piloto argentino de 22 años terminó 15° y el japonés de Red Bull fue 16°, el ex Williams demostró toda su impotencia durante la entrevista con ESPN en el paddock. "Me chocó, me pidió perdón, así que nada... Todo bien, pero una pena porque rompí el alerón delantero y el piso", comenzó el joven pilarense al respecto. De hecho, detalló que "se dañó el alerón delantero en el piso". Y se lamentó finalmente: "Así que una lástima porque veníamos mejorando el ritmo, acercándome a Pierre (Gasly, su compañero de equipo). Me hizo perder mucho con las gomas y con los daños, una pena".

Así terminó el Gran Premio de Austria 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Fernando Alonso (Aston Martin). Gabriel Bortoleto (Sauber). Nico Hulkenberg (Sauber). Esteban Ocon (Haas). Oliver Bearman (Haas). Isack Hadjar (Racing Bulls). Pierre Gasly (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine). Yuki Tsunoda (Red Bull).

* No pudo largar Carlos Sainz Jr. (Williams) por problemas en sus frenos.

* Abandonaron Max Verstappen (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes) y Alexander Albon (Williams).

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

Si bien todavía no está confirmada la presencia del argentino con el Alpine como titular, es muy probable que vuelva a acompañar a Gasly en la 12° presentación de "La Máxima" en la temporada 2025. La misma será en el autódromo de Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña, el domingo 6 de julio desde las 11 horas de Argentina.