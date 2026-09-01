Fórmula 1: así se encuentra la grilla para la siguiente temporada después de las renovaciones

La Fórmula 1 había ingresado en el receso por el verano europeo con muy pocas seguridades de cara al 2027, ya que apenas un puñado de siete pilotos tenían sus asientos garantizados para el próximo año. Incluso entre ellos, el caso de Max Verstappen generaba mucho debate dentro del paddock ante la latente posibilidad de que active su cláusula de rescisión ante la falta de rendimiento de Red Bull para sumarse a un proyecto más ambicioso.

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Sin embargo, los días previos al GP de Países Bajos trajeron consigo una ola de anuncios sobre renovaciones, como el caso del piloto neerlandés que extendió su vínculo con Red Bull hasta 2030. También Williams confirmó que mantendrá su dupla, Mercedes hizo lo propio con sus actuales pilotos y, tras la carrera en el Circuito de Zandvoort, Alpine hizo oficial la renovación de Franco Colapinto con un acuerdo por un año más.

En este contexto, Mercedes, sin necesidad de lanzar un comunicado, envió a la F1 información de que seguirá con la alineación de Andrea Kimi Antonelli y George Russell en 2027, lo que deja un total de cuatro equipos que restan definir sus duplas. Uno de ellos es Red Bull, puesto que Isack Hadjar no tiene asegurada su continuidad a lado de Verstappen, sin mencionar que no estuvo presente en la fecha pasada por una lesión de muñeca.

De la mano de aquello se desprenden las dudas en Racing Bulls, que en Zandvoort vio el regreso de Yuki Tsunoda como reemplazante de Liam Lawson, quien había subido a cubrir el hueco que había dejado el francés en el RB22. Por consiguiente, la situación en el equipo de Faenza es una de las más llamativas, puesto que incluso Arvid Lindblad ha hecho un buen trabajo en su año debut dentro de la máxima categoría.

Por su parte, Aston Martin tampoco ha anunciado a su equipo para 2027, aunque es altamente probable que no haya cambios en el esquema, con un Lance Stroll que es inamovible y un Fernando Alonso que no parece tener ganas de colgar los guantes. Eso deja los asientos libres de Haas, que todavía no confirmó si seguirá con la dupla de Oliver Bearman-Esteban Ocon, mientras que Audi ya renovó a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Así está la grilla para la F1 2027.

La grilla de la F1 en 2027