"Te tenés que romper el orto": la dura advertencia de Azzaro para una figura de Boca

Flavio Azzaro analizó con dureza la actualidad y el proceso de adaptación del ecuatoriano Enner Valencia en Boca Juniors a través de la pantalla de AZZ. Durante su intervención, el comunicador puso el foco en las dificultades que representa insertarse en el fútbol argentino y remarcó la necesidad de un cambio rotundo de actitud en el campo de juego para poder rendir en una institución de semejante magnitud.

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Azzaro remarcó que el entorno y la atmósfera que rodean al club de la Ribera resultan inéditos en la trayectoria del futbolista. En ese sentido, puntualizó que el atacante atraviesa una etapa particular de su carrera que condiciona su aclimatación al ritmo local.

"Hay que explicarle a Valencia algo. Valencia, si no estás pudiendo conectar, si todavía el fútbol argentino te cuesta, si el entorno, la atmósfera, porque Valencia nunca jugó en un equipo como Boca. Y además, tiene una edad avanzada", analizó el conductor al describir las complejidades del escenario actual.

En esa misma línea, el comunicador profundizó sobre la falta de intensidad que percibe en sus últimas actuaciones. Para Azzaro, el futbolista debe asumir rápidamente la fricción propia de la competencia vernácula si pretende revertir su imagen ante los hinchas y el cuerpo técnico.

"Valencia, que alguien te explique que en Boca si no te rompés el orto, si no chocás, si te mostrás anémico, como te estás mostrando, sin registro, te va a costar, hermano. Te va a costar", advirtió de manera contundente sobre el compromiso corporal y futbolístico necesario.

El antecedente internacional que encendió la alarma

Para respaldar su postura, Azzaro trajo a colación experiencias previas de futbolistas de renombre que arribaron al fútbol argentino en el tramo final de sus trayectorias y no lograron responder a las expectativas del medio.

"¿Por qué? Porque aparte hay un antecedente cercano de un futbolista que llegó con una edad avanzada y era internacional y fue un árbol. Te tenés que romper el orto", concluyó tajante al reiterar la advertencia sobre el rigor de la camiseta azul y oro.

De este modo, el conductor sintetizó su análisis marcando que el talento o el recorrido previo no alcanzan por sí solos para triunfar en el país si no van acompañados por una predisposición total al choque, la lucha y la entrega en cada partido.