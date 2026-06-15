Fae elogia la determinación de Costa de Marfil en el Mundial tras victoria de último minuto ante Ecuador

El ​triunfo de Costa de Marfil sobre Ecuador por 1-0 demostró que las ambiciones de su joven equipo ‌en el Mundial son genuinas, ‌después de que el gol en el minuto 90 de Amad Diallo, quien entró como suplente, les aseguró el domingo un comienzo victorioso en su campaña, dijo el director técnico Emerse Fae.

Los marfileños han causado una gran impresión desde que se clasificaron para el certamen en Estados Unidos, ​México y Canadá, tras ⁠cómodas victorias en partidos de preparación contra Corea del ‌Sur y Escocia en marzo y una ⁠victoria por 2-1 a domicilio contra ⁠Francia la semana pasada.

El ataque juvenil de Fae, que incluye al muy valorado extremo de 19 años Yan Diomande, fue puesto ⁠a prueba por una experimentada defensa ecuatoriana que ​contaba con Willian Pacho del Paris Saint-Germain ‌y Piero Hincapie del Arsenal, protegidos ‌por el centrocampista del Chelsea, Moisés Caicedo.

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"Venimos a Estados ⁠Unidos por esto, y venimos con ambiciones, con grandes esperanzas. No queremos limitarnos a haber visitado Estados Unidos y tener que regresar, así que, por ahora, todo va ​bien", dijo ‌Fae en conferencia de prensa.

"Estamos empezando bien esta competición contra Ecuador, un equipo muy duro, pero supimos imponernos y ganar el partido. Esto demuestra que nuestro equipo ha estado a la altura", agregó.

Con Alemania, ⁠cuatro veces campeona, como favorita del grupo, este partido podría resultar decisivo en la lucha por el segundo puesto.

Alemania goleó a la debutante Curazao por 7-1 en el otro partido de la fase de grupos en Houston y se enfrentará a Costa de Marfil el sábado en Toronto.

"Será otro partido difícil, es Alemania, ‌tienen muchísima experiencia, han ganado la Copa del Mundo varias veces, tienen jugadores que militan en los mejores clubes europeos, tienen un ataque muy potente. 7-1 en el primer partido de esta competición no es poca cosa, pero iremos con la ‌mentalidad de ganar y de clasificarnos", apuntó.

"Nos enfrentaremos a ellos cara a cara y lo daremos todo. Tenemos nuestras propias cualidades, nos ‌apoyaremos en nuestra ⁠fuerza y trataremos de derribar el muro alemán", advirtió.

Costa de Marfil, que participa en la ​Copa del Mundo por primera vez desde 2014, nunca ha alcanzado las fases eliminatorias.

Con información de Reuters