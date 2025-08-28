Norris no cree en el impulso, dice estar listo para un final complicado de temporada en la F1

Lando Norris de McLaren durante la conferencia de prensa para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula Uno, en el Circuito Zandvoort, Zandvoort, Países Bajos

Lando Norris ha ganado tres de las últimas cuatro carreras en la Fórmula Uno, pero el piloto de McLaren dijo antes del Gran Premio de Países Bajos del fin de semana que no cree mucho en el impulso y que espera que la segunda mitad de la temporada sea "complicada" y desafiante.

El británico ganó en Zandvoort el año pasado y se encuentra a nueve puntos de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, mientras McLaren persigue su quinto "uno-dos" consecutivo, con el que igualaría un récord.

"Nunca digo que tenga un buen impulso o que crea en ese tipo de cosas", dijo Norris a periodistas. "Pero ¿te da más confianza y te prepara para el siguiente fin de semana con una mentalidad mejor? Entonces sí, bajo ese prisma, diría que sí".

Norris dijo que tener dos buenas carreras no significa que la siguiente también sería buena en un deporte en el que hay muchas variables.

Piastri podría considerarse desafortunado por perder en Reino Unido y Hungría, penalizado en la primera y sufriendo problemas de estrategia en la segunda. De haber ganado, el australiano tendría 37 puntos de ventaja, pero dijo a periodistas que no se sentía "perjudicado".

"Siento que he pilotado bien este año (...) hay un universo alternativo en el que muchas cosas parecen muy diferentes, pero nada de eso importa", señaló.

Independientemente de los altibajos individuales, McLaren está disfrutando de una inusual racha de éxito y corriendo en gran medida en una liga propia.

Ha ganado 11 de 14 carreras y está a punto de retener el campeonato de constructores, algo que podría pasar en Azerbaiyán el próximo mes.

Con información de Reuters