Tras la renovación de Liam Lawson: la promesa de F2 que se quedó sin asiento para competir en la Fórmula 1

Una de las grandes noticias de este jueves fue la renovación de Liam Lawson, cuyo futuro en Racing Bulls no parecía tan asegurado como el caso de su compañero, Arvid Lindblad, el rookie que brilló esta temporada en la Fórmula 1. Y es que durante las últimas semanas había sonado otro piloto para sumarse al equipo italiano de cara al 2027, sobre todo por el buen rendimiento que mantiene en la F2.

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Se trata de Nikola Tsolov, el piloto de Campos Racing que se encuentra a solo siete puntos de Rafael Cámara en la lucha por el título de la segunda categoría. El búlgaro, que pertenece al equipo junior de Red Bull desde el año pasado y se formó en la Academia Alpine, suma seis victorias y otros tres podios en la F2, resultados que hicieron que su nombre tome fuerza para subir a Racing Bulls en la siguiente temporada.

No obstante, con la confirmación de las renovaciones de Lawson y Lindblad, el europeo de 19 años ya no tiene lugar para correr en la máxima categoría en 2027, al menos dentro de la estructura de Red Bull. Ahora bien, a pesar de esto, esta tarde se confirmó que Tsolov será piloto de reserva de las dos escuderías de los toros en la próxima temporada, por lo que se espera que tenga participaciones en las prácticas libres obligatorias para novatos.

De hecho, el búlgaro debutó en el pasado GP de México con un coche oficial de F1 al participar de la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez al mando del VCARB03 de Lawson. En dicha sesión, Nikola obtuvo el decimosegundo mejor tiempo por detrás de Lindblad e Isack Hadjar, lo que dio una buena señal de sus capacidades al mando de un F1 para el equipo, por lo que optaron por apostar a su desarrollo antes de darle un debut oficial.

A pesar de no tener un lugar para 2027, Tsolov se mostró contento con dar este paso en su carrera, algo que quedó claro en el comunicado compartido por Racing Bulls en su sitio oficial: “Estoy increíblemente feliz y agradecido con Red Bull por darme esta oportunidad. Desde que me uní al equipo junior, he recibido un apoyo asombroso y me he desarrollado muchísimo, tanto como piloto como persona. Mi carrera ha avanzado a una velocidad increíble”.

El búlgaro ya fue presentado para 2027.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Brasil, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Las Vegas. Allí se desarrollará el Gran Premio de Las Vegas por la vigesimoprimera fecha entre el 19 y 22 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.