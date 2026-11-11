La negativa marca que podría alcanzar Lando Norris tras perder el campeonato de la Fórmula 1

La era de Lando Norris en la Fórmula 1 no solo duró un suspiro después de su consagración en 2025, sino que también se encamina a ser una de las peores defensas del título en los últimos años. Para comenzar, Andrea Kimi Antonelli ya le arrebató la corona en el GP de México cuando todavía quedaban cinco fechas por delante, lo que contrasta directamente con las defensas anteriores que se estiraron hasta los cierres de temporada.

{{{htmlAmp}}}

Ahora bien, por fuera de este detalle, lo más preocupante para el piloto británico es que se encuentra fuera de los cinco mejores de la tabla, algo que no sucede con un campeón defensor desde 1997. En aquella ocasión, Damon Hill inició una nueva era con Arrows tras obtener el título con Williams en 1996 y cerró el año en el decimosegundo lugar, pero desde entonces no hubo campeones defensores que no estén entre los cinco primeros.

De hecho, el quinto lugar ha sido lo más bajo que ha estado un campeón desde 1998 en adelante, tal como sucedió con Jacques Villeneuve (1998), Lewis Hamilton (2009), Jenson Button (2010) y Sebastian Vettel (2014). Sin embargo, incluso tras su reciente victoria en el GP de Brasil, Norris marcha en el sexto lugar de la tabla con 246 puntos, aunque a solo tres unidades de Charles Leclerc, quinto con 249.

Si bien la diferencia no es muy considerable, lo cierto es que el piloto de McLaren no ha tenido un año muy positivo a pesar de contar con tres victorias en Budapest, Zandvoort y Sao Paulo. Por fuera de esos triunfos, Lando solamente tiene tres podios, lo que contrasta con el monegasco, que consiguió cinco podios y una victoria en esta temporada, con resultados que, en general, han sido mejores que los del vigente campeón del mundo.

Lo positivo para Norris es que no tiene nadie que pueda amenazarlo a sus espaldas, ya que Oscar Piastri está séptimo con 152 cuando quedan solo tres fechas por delante. De esta manera, lo que ocurra en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi será clave para el cierre de temporada del británico, que no solo competirá con Leclerc para intentar ganar un puesto en la tabla, sino también con Hamilton, Russell y Verstappen.

El reinado de Norris apenas duró un año en la F1.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Brasil