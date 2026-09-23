"Lo de Europibe excluye": nació en España pero está en la Selección Argentina, come asado, juega al truco y toma mate

Nicolás Marcipar es uno de los tantos "Europibes" que llegaron a la Selección Argentina en los últimos tiempos, tanto a nivel mayores como en juveniles. En esta oportunidad, el defensor central de 18 años, 1.83 metro y 77 kilos nació y se crió en España, aunque eligió representar a la "Albiceleste". Se trata de una de las máximas promesas de las divisiones inferiores de Barcelona en su posición, que es titular en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 con la Sub 19.

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Durante la entrevista con el periodista César Mosquera, el oriundo de Castelldefels, donde también comenzó Lionel Messi, dejó en claro que lo incomoda el famoso mote de "Europibe". Además, recordó sus raíces, aclaró que se siente tan argentino como cualquier nativo y detalló cuáles son las costumbres nacionales que adquirió rápidamente pese a desempeñarse en La Masía de Catalunya.

Marcipar, el "Europibe" de la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos: "Nací en España, pero me siento un argentino más"

Consultado acerca de la etiqueta que se les suele colocar a aquellos jugadores que nacieron en otro país pero juegan en la "Albiceleste", el zurdo declaró: “Por un lado me gusta, por otro lado siento que nos excluye... Yo nací y me crié en España, pero eso no quita que yo me sienta un argentino más".

Asimismo, "Nico" reconoció que "quizá por el acento la gente pueda decir cosas, o porque no entienda situaciones del país". No obstante, agregó: "Todos los domingos me junto a comer asado, jugar al truco y tomar mate en la casa de mis abuelos. También creo que hay que darle valor a representar a Argentina. Venir desde lejos quizá no es lo más cómodo, pero hacer ese esfuerzo es bonito”.

Nicolás Marcipar, el "Europibe" de Barcelona y la Selección Argentina Sub 19.

Marcipar es otro de los casos similares a los de Nicolás Paz y Alejandro Garnacho, por ejemplo, quienes nacieron en Tenerife y Madrid respectivamente. Así como sus colegas y compatriotas, dejó en claro cuáles son sus objetivos en plenos Juegos Suramericanos en Santa Fe: “De cara al corto plazo, todo lo que es este año con torneos muy bonitos, poder jugar y dejar a Argentina en lo más alto. A largo plazo, llegar a la Mayor y ganar el Mundial". Nacido el 13 de febrero del 2008, Nicolás tiene contrato con Barcelona hasta el 30 de junio del 2027.

Argentina vs. Perú por la semifinal de los Juegos Suramericanos: hora, TV en vivo y streaming

El partido entre Argentina y Perú se jugará el miércoles 23 de septiembre de 2026 desde las 14 de Argentina. El encuentro tendrá como escenario el estadio Marcelo Bielsa de Newell´s, en Rosario. El compromiso podrá verse en vivo por TyC Sports y en la TV Pública, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo. También se puede seguir por el canal de YouTube de la señal estatal.

La Selección Argentina de fútbol en los Juegos Suramericanos 2026.

En los principales servicios de televisión paga, TyC Sports y TV Pública puede encontrarse en los siguientes canales: