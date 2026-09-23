Dónde ver la Selección Argentina vs. Perú por los Juegos Suramericanos: fecha, hora y TV en vivo online

La Selección Argentina se enfrenta a Perú este miércoles 23 de septiembre por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido se disputará desde las 10 horas de la mañana en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en un encuentro que definirá a uno de los finalistas de la competencia.

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El equipo argentino llega a esta instancia después de conseguir la clasificación en la fase anterior. Ahora tendrá por delante a Perú, con el objetivo de avanzar a la definición del torneo. El encuentro podrá seguirse por televisión y también tendrá una alternativa para verlo en vivo online.

Argentina vs. Perú: a qué hora juegan por los Juegos Suramericanos

El partido entre Argentina y Perú se jugará este miércoles desde las 10 de Argentina. El encuentro corresponde a las semifinales de los Juegos Suramericanos y tendrá como escenario el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

El horario del partido también será el siguiente en otros países de la región:

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10 horas.

10 horas. Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (EST): 9 horas.

9 horas. Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (CST): 8 horas.

8 horas. México y Estados Unidos (MST): 7 horas.

7 horas. Estados Unidos (PST): 6 horas.

Qué canales transmiten Argentina vs. Perú: por dónde verlo en vivo por TV online

El partido podrá verse en vivo por TyC Sports y en la TV Pública, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo. También se puede seguir por el canal de YouTube de la señal estatal.

En los principales servicios de televisión paga, TyC Sports y TV Pública puede encontrarse en los siguientes canales:

TV Pública: canal 11 de Flow, 121 de DirecTV y 8 de Telecentro.

canal 11 de Flow, 121 de DirecTV y 8 de Telecentro. Flow: TyC Sports en los canales 22 (SD) y 101 (HD).

TyC Sports en los canales 22 (SD) y 101 (HD). DirecTV: TyC Sports en los canales 629 (SD) y 1629 (HD).

TyC Sports en los canales 629 (SD) y 1629 (HD). Telecentro: TyC Sports en los canales 106 (SD) y 1018 (HD).

De esta manera, quienes tengan acceso al canal podrán seguir el encuentro desde la televisión tradicional.

¿Por qué Argentina juega con Perú y no con Chile?

Perú es el sorpresivo rival de la Selección Argentina porque en la tabla del Grupo A figuraba con mejores números Chile, aunque lo haya igualada en puntos. Eso llevó a una confusión dentro del equipo argentino mismo al pensar que el rival sería La Roja.

La razón es sencilla: los Juegos Suramericanos siguen el reglamento CONMEBOL y las posiciones de los grupos se determinan con los mismos criterios. Como se vio en las copas Libertadores y Sudamericana, ahora se utiliza el desempate olímpico. Es decir: el enfrentamiento entre ambos por sobre todo.

Chile igualó a Perú en puntos (6) y lo supera por diferencia de gol (+2 contra +1), pero como el equipo peruano lo venció por 2-0 se adjudicó el primer lugar.