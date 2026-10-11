Estados Unidos quiere quedarse con la Copa América 2028

De momento, es todo un misterio la sede de la Copa América 2028 porque la CONMEBOL no ha realizado ningún tipo de anuncio oficial y los meses en el calendario comienzan a sucederse de gran manera. Sin embargo, un trascendido expone que hay grandes chances de que nuevamente el certamen se traslade a Estados Unidos, lo que daría como resultado que sea organizado en el mismo lugar por segunda vez de manera consecutiva y la tercera en la historia del certamen.

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Según la información que brinda el medio The Times, la Copa de las selecciones sudamericanas cuenta con una gran cantidad de chances de que nuevamente se quede en Estados Unidos. Además, se desprende que la AFA habría ofrecido a la Argentina como sede, pero el organismo que regula el deporte en esta parte del planeta habría rechazado la propuesta. Lo mismo aplica para Ecuador, que también quiso quedarse con la organización.

Otro detalle a considerar es que, en esta oportunidad, la Copa América contará con un incremento de participantes porque la idea de Estados Unidos es que haya invitados de la CONCACAF, lo que dará como resultado la participación de 20 selecciones que se podrán dividir en cuatro equipos de cinco participantes o cinco separaciones, pero con el agregado de cuatro integrantes, dando lugar a que se clasifiquen los mejores terceros.

De momento, sólo se tiene conocimiento de que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se encuentran confirmados como participantes. Mientras que la presencia de Estados Unidos como organizador del certamen lo colocaría como el integrante número 11. Hay grandes chances de que el resto de los organizadores del último Mundial, Canadá y México, también sean incorporados a la nómina. El resto se tendrá que definir por mérito deportivo o por su lugar dentro del ranking FIFA.

Las anteriores Copas América en Estados Unidos

Las Copa América que se desarrollaron en Estados Unidos, tanto en el 2016, conocida como la Copa Centenario, como en la edición del 2024, contaron con la particularidad de que estuvieron compuestas por 16 participantes. A las 10 selecciones correspondientes de la CONMEBOL se les sumaron equipos como Haití, México, Panamá, Costa Rica, México, Jamaica y Canadá. Mientras que el sistema de clasificación fue que los dos primeros de cada zona avanzaban de manera directa hacia los cuartos de final.

El hecho de que se pretenda duplicar la cantidad de equipos permite apreciar que la CONMEBOL tiene la intención de hacer un torneo más grande, que dure más en el calendario, y darle una chance a aquellas selecciones menores de que puedan avanzar de ronda y soñar con la posibilidad de llegar lo más lejos posible en el certamen.