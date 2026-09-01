La estadística que pone a Franco Colapinto entre los grandes argentinos de la Fórmula 1 tras su renovación

Cuando se dio su debut con Williams en 2024, resultaba difícil imaginar que Franco Colapinto iba a hacerse un lugar para continuar su camino en la Fórmula 1, al menos en el corto plazo. Si bien el pilarense había hecho un trabajo notable al sumar cinco puntos en aquellas nueve fechas de final de temporada, no había muchos asientos disponibles de cara al 2025, ni tampoco demasiados equipos que se animen a hacer un acuerdo por cesión.

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Sin embargo, el piloto argentino maravilló tanto a Flavio Briatore que este terminó reuniéndose con James Vowles para acordar el fichaje para Alpine a inicios de enero, aunque no como titular, sino como reserva. Aun así, Franco tuvo su regreso a la máxima categoría antes de lo pensado al reemplazar a Jack Doohan durante la primera parte del calendario, mientras que para este año ya comenzó como parte de la dupla oficial con Pierre Gasly.

Ahora bien, la semana pasada se dio a conocer la renovación del pilarense de cara al 2027, lo que significa que tiene asegurado su cuarto año en la F1, un número que solamente habían alcanzado otros cuatro representantes del automovilismo nacional. El primero de ellos fue José Froilán González, quien corrió de manera ininterrumpida entre 1950 y 1957 y completó un total de 9 temporadas junto a su participación de 1960.

No obstante, el oriundo de Arrecifes no es quien lidera el ranking histórico, dado que ese lugar le quedó a Carlos Reutemann con sus 11 años de manera consecutiva entre 1972 y 1982, que incluyeron el subcampeonato de 1981. Tampoco podía faltar Juan Manuel Fangio, que pasó ocho años en la categoría, cinco de ellos con títulos, mientras que Carlos Menditeguy quedó a una temporada de la marca de la leyenda de Balcarce.

De esta manera, Colapinto es el quinto argentino en unirse al selecto grupo de los pilotos que corrieron al menos cuatro años en la F1, algo que no sucedía desde la estadía del “Lole”. Cabe mencionar que el logro es meritorio, dado que la actual etapa de la competencia es incluso más cerrada que en el pasado, con un número de asientos limitado y una alta competitividad que hace cada vez más complicado mantenerse en la grilla.

Colapinto puede seguir en la F1 al menos hasta 2028.

El club argentino de los 4 de la F1