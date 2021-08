Mariano Closs apuró al Pollo Vignolo en vivo: "No te hagás el pícaro"

Tenso cruce entre los periodistas de ESPN. Mariano Closs y el "Pollo" Vignolo protagonizaron un momento picante en la pantalla deportiva.

Luego de que Mariano Closs afirmase que Raúl Cascini "apuró" a tres periodistas que cubren la información diaria de Boca Juniors, el conductor de ESPN protagonizó un tenso momento junto a Sebastián "El Pollo" Vignolo. En F10, el creador del latiguilló "ahí está" apuntó contra su colega cordobés asegurando que él también tenía la información de lo sucedido con "El Mosquito".

"No te hagas el pícaro porque vos sabes quién es”, le manifestó Mariano Closs a Vignolo, quien intentó demostrar ante cámara el supuesto desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Con el apoyo de Oscar Ruggeri, "Marianito" prosiguió: "Vos sabés quién es. Ya sé por qué te estás mordiendo la lengua”.

En tanto, lo que se sabe del "apriete" de Raúl Cascini a los periodistas de Boca tiene que ver con un presunto pedido del miembro del Consejo de Fútbol de Boca hacia los cronistas. Al parecer, habría solicitado que dejen de pedir a Alan Varela para el equipo titular que actualmente dirige Sebastián Battaglia. Y por esta razón es que Vignolo y Closs llevaron adelante un curioso momento en vivo.

El Pollo Vignolo se cruzó con un panelista y se burló de él en vivo

Sebastián "El Pollo" Vignolo le llamó la atención y chicaneó a Juan Carlos "Profe" Pellegrini, que se plantó ante las críticas de sus compañeros y protagonizó un momento tenso. La picante carta de los hermanos Óscar y Ángel Romero y la preocupante situación que atraviesa San Lorenzo era el tema del que charlaban cuando el conductor frenó a su cronista porque se había expresado mal y no se había entendido lo que planteaba. Algo molesto, Pellegrini devolvió la pelota pero como respuesta recibió una chicana de Vignolo.

El "Profe" Pellegrini contaba sobre el turbulento presente que atraviesa San Lorenzo, tanto a nivel económico como también en su plantel, cuando una frase suya desencadenó en un tenso momento que protagonizó el cronista junto con Sebastián Vignolo. "Vino el presidente al entrenamiento hace poco, habló con el técnico y con los jugadores. Le dijo al técnico que haga los cambios que tiene que hacer. Montero le peguntó al presidente si podía sacar a todo el mundo", reveló Pellegrini, que fue interrumpido por Oscar Ruggeri desde el estudio de F90.

"Pero disculpame, ¿el técnico le dijo al presidente puedo hacer cambios?", preguntó indignado el exdefensor. Lejos de ayudar al cronista, el CAI Aimar lo sepultó asegurando que él había entendido lo mismo que Ruggeri. "Explicó mal. No se ponga nervioso, Profe. Explique bien", lo apuró el "El Pollo" Vignolo. Pero ahí se plantó el "Profe" Pellegrini: "No lo expliqué mal. No sé si cualquier técnico saca a cualquier jugador".