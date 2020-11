Lionel Messi disputó la doble fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y tras el triunfo ante Perú, en Lima, viajó hacia España para sumarse a los entrenamientos de su club y reencontrarse con su familia. Aún así, a pesar de lo vivido dentro de la institución que lo vio nacer, el astro no tuvo una llegada tranquila y no dudó en mostrar sus molestias dentro de un presente poco feliz.

En el aeropuerto, el delantero de la Selección Argentina fue interceptado por muchos periodistas que comenzaron a consultarle sobre distintos inconvenientes que atraviesan al equipo culé. Uno de ellos fue la declaración de un familiar de Antoine Griezmann. ¿Qué ocurrió? Hace unos días, el tío del futbolista francés culpó al argentino por el rendimiento de su sobrino. "Estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa por dentro, no es fácil", comentó.

Ante este nuevo problema en puerta, luego de que diera a entender que los entrenamientos están preparados para la comodidad del capitán, la prensa española quiso conocer la opinión de Messi. Y el jugador de 33 años, que ya no se calla nada, no dudó en disparar fuertemente contra todo. "La verdad que ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club", disparó sin vueltas.

El video:

Como si esto fuera poco, la queja no terminó allí. El futbolista, rodeado de periodistas, disparó también contra el gobierno catalán. "Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro a uno de Hacienda ahí por hacer una inspección... Una locura", tiró quejándose de que no lo dejaban llegar e instalarse en su domicilio. Recordemos que no es la primera vez que Messi tiene problemas con el fisco por varias denuncias a causa de evasión de impuestos entre 2007 y 2009.

Según informaron algunos medios en España, Hacienda también investiga los pagos del Barcelona a la Fundación Messi (FLM) entre 2010 y 2013. Lo que se busca saber es si el "10" argentino se benefició de las deducciones fiscales que conlleva tener una fundación y si los donativos recibidos eran o no parte de su salario. Durante el Mundial de Rusia 2018, su padre Jorge y su hermano volvieron a ser denunciados por el mismo inconveniente.