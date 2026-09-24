Entradas para Párense de Manos 4: dónde comprar con descuento y cómo hacerlo

La cuenta regresiva para Párense de Manos 4 ya comenzó y los fanáticos que quieran asistir al evento podrán acceder a un beneficio especial de Banco Nación. La entidad ofrece dos alternativas para sus clientes que utilicen tarjetas Mastercard: un reintegro del 20% con débito o la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con crédito.

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La cuarta edición del espectáculo que combina boxeo amateur, streaming y figuras del entretenimiento se realizará el viernes 18 de diciembre en el estadio Ciudad de Vicente López, donde juega Platense. Las entradas ya están disponibles online y los valores parten de los $50.000, según la ubicación elegida.

Entradas para Párense de Manos 4: dónde comprarlas

Las entradas para Párense de Manos 4 se pueden comprar de manera online a través de PlanOut, la plataforma habilitada para la venta de localidades. Los precios varían de acuerdo con el sector del estadio.

Actualmente, los valores informados son:

Campo B: $50.000.

$50.000. Campo A: $55.000.

$55.000. Popular B: $60.000.

$60.000. Popular A: $65.000.

$65.000. Platea B: $75.000.

$75.000. Platea A: $85.000.

$85.000. Campo VIP: $140.000.

$140.000. VIP: $165.000.

De esta manera, quienes todavía estén evaluando asistir pueden elegir entre distintas ubicaciones y precios. La jornada comenzará el 18 de diciembre y tendrá como escenario el estadio de Platense, en Vicente López.

Cómo comprar las entradas con descuento de Banco Nación

El Banco Nación lanzó un doble beneficio exclusivo para clientes que utilicen tarjetas Mastercard. La modalidad depende del medio de pago elegido.

Por un lado, quienes abonen la entrada con Mastercard Débito del Banco Nación podrán acceder a un 20% de reintegro, con un tope de devolución de $15.000. Por otro, quienes tengan Mastercard Crédito del BNA podrán financiar la compra en 6 cuotas sin interés.

Para aprovechar el beneficio, el procedimiento es sencillo:

Ingresar a la plataforma PlanOut. Seleccionar las entradas y la ubicación elegida para Párense de Manos 4. Avanzar con la compra online. Elegir como medio de pago la tarjeta Mastercard del Banco Nación. Si se utiliza débito, se accede al reintegro del 20% con tope de $15.000; si se utiliza crédito, se puede financiar en 6 cuotas sin interés.

Es importante distinguir ambas alternativas: el 20% de reintegro corresponde al pago con Mastercard Débito, mientras que la financiación en cuotas está prevista para Mastercard Crédito.

Párense de Manos 4: fecha, sede y peleas confirmadas

Párense de Manos nació alrededor del programa Paren la Mano y fue consolidándose como uno de los eventos que combinan la cultura del streaming con el espectáculo deportivo. La propuesta enfrenta sobre el ring a influencers, creadores de contenido, artistas y figuras vinculadas al deporte.

La cuarta edición se realizará el viernes 18 de diciembre de 2026 en el estadio Ciudad de Vicente López. La cartelera ya tiene nueve combates confirmados: La Agusneta vs. Brunenger; Cami Mayan vs. Luli González; Brian Sarmiento vs. El Polaco; Bauleti vs. Balanza; Pri Mora vs. Albere; Renzo Pantich vs. Joaco López; Mármol vs. Mortedor; Milica vs. Arigeli; y Shelao vs. Andoni.

Párense de Manos.

Además, Gerónimo "Momo" Benavides volverá a participar del evento, aunque al momento del anuncio todavía no tenía rival confirmado. La presentación de Párense de Manos 4 generó una fuerte expectativa entre los seguidores y la transmisión del anuncio llegó a superar los 100.000 espectadores simultáneos.