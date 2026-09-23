Párense de Manos 4: fecha de cuándo es y todas las peleas confirmadas

Párense de Manos 4 ya tiene fecha confirmada y comienza a tomar forma una nueva edición del evento que reúne a reconocidas figuras de las redes sociales, el streaming y el mundo del espectáculo. La cuarta edición volverá a poner a distintas personalidades frente a frente sobre un ring, en una jornada que promete varios combates llamativos.

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La organización ya presentó buena parte de la cartelera y confirmó algunos de los enfrentamientos que serán protagonistas de la noche. Entre ellos se destaca el cruce entre el exfutbolista Brian Sarmiento y el cantante El Polaco, además de otros duelos que tendrán como protagonistas a conocidos streamers y creadores de contenido.

Cuándo será Párense de Manos 4

La cuarta edición de Párense de Manos se realizará el viernes 18 de diciembre de 2026. El evento tendrá lugar en el estadio de Platense, en Vicente López, y contará con una cartelera compuesta, hasta el momento, por nueve peleas confirmadas. La presentación oficial generó una importante expectativa entre los seguidores del evento y permitió conocer buena parte de los cruces.

Todas las peleas confirmadas de Párense de Manos 4

La Agusneta vs. Brunenger

Cami Mayan vs. Luli González

Brian Sarmiento vs. El Polaco

Bauleti vs. Balanza

Pri Mora vs. Albere

Renzo Pantich vs. Joaco López

Mármol vs. Mortedor

Milica vs. Arigeli

Shelao vs. Andoni

A esta lista se suma la participación de Momo, uno de los protagonistas habituales del evento. Sin embargo, su rival todavía no fue confirmado oficialmente, por lo que su combate aún está pendiente de definición.

Presentación de Párense de Manos 4

Brian Sarmiento vs El Polaco.

Luquitas Rodríguez, Alfredo Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna presentaron el cara a cara de los participantes. El evento se realizó en el Racing Club de Olavarría y contó con 40.000 personas conectadas en Kick. El primer anuncio tuvo que ver con el lugar y las fechas elegidas. Tras debutar en el mítico Luna Park, tuvieron una edición en el estadio de Huracán y otra en el estadio de Vélez. Este año, el evento se realizará en el estadio Ciudad de Vicente López, casa del Club Atlético Platense.

De esta manera, Párense de Manos 4 ya cuenta con fecha, sede y nueve enfrentamientos confirmados. La organización todavía tiene detalles por anunciar, por lo que la cartelera podría sumar novedades de cara al viernes 18 de diciembre. La expectativa estará puesta tanto en los cruces ya anunciados como en los nombres que puedan incorporarse al evento.