Kevin Ramírez, el boxeador joya de Wilde que entrena en Camioneros y que cumple el sueño de ser televisado por Tv abierta

Ramírez, del barrio a campeón en Arabia Saudita e ir por su gran sueño en Italia

Kevin Ramírez es uno de los jóvenes representantes del boxeo argentino que apareció en los últimos años y este fin de semana volverá a subirse al ring para acercarse al sueño de ser campeón del mundo. El oriundo de Wilde, que entrena en Camioneros y viene de una numerosa familia, se presentará en Cerdeña, Italia, en un desafío más para su carrera en la que ya hizo historia. Pocos púgiles tuvieron el privilegio de ser campeones en la primera edición del Grand Prix de boxeo en Arabia Saudita y él, uno de los que representó a nuestro país, fue uno de ellos.

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El esfuerzo cotidiano y el éxito deportivo, en su caso van de la mano. Los golpes moldearon su carácter desde chico, pero nada impidió que siga adelante con sus objetivos y su vida. Primero fueron las "changas" en el mercado frutihortícola de Lanús, después fue chofer de Uber y más tarde también barrendero, quizás la profesión por la que hoy se lo conoce más allá de su rol como pugilista que le dio la gloria a kilómetros de nuestro suelo. De Wilde a suelo europeo con una escala en tierras saudíes, el hermano del excampeón del mundo Víctor Emilio Ramírez -conocido como el Tyson del Abasto- tiene ante sus puños la gran oportunidad que tanto esperó.

Kevin Ramírez, de seguir los pasos de su hermano a ser campeón en Arabia Saudita y ahora sueña con el título mundial

Con el correr de los años, Ramírez se dio cuenta que le apasionaba el boxeo y no dudó en seguir el camino de su hermano. Tal es así, que el joven hincha de Boca que entró a La Bombonera con su cinturón dio los primeros pasos y se dedicó de lleno al deporte de los puños en el que hoy lleva 12 victorias (4 por KO) y dos empates. En 2025 llegó a lo más alto -hasta ahora- siendo campeón del Grand Prix en Arabia Saudita dejando en el camino a los difíciles rivales que se le cruzaron y hasta le ganó la final a uno con 30 kilos de más. Si hablamos de garra y corazón, el pibe de zona sur de la provincia de Buenos Aires sabe bien de qué se trata.

Con su trabajo de barrendero y el apoyo del Club Camioneros, Kevin Ramírez no sólo tiene un sueldo que lo acompaña sino también puede entrenar doble turno y dedicarle tiempo a su familia. Todo ello gracias a lo que lo formó, su familia y la cultura del trabajo, además del hecho de practicar deporte en paralelo. Su torneo el año pasado fue el despegue y le abrió la puerta que podrá aprovechar este sábado 19 de septiembre en la Trinita d'Agultu e Vignola de Cerdeña, donde se verá las caras con el congoleño radicado allí, Jonathan Kogasso en busca del título internacional bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Kevin Ramírez junto a su familia minutos antes de entrar al césped de La Bombonera

El primer objetivo cumplido de Kevin Ramírez al ser campeón en Arabia Saudita

Después de ser campeón latino del CMB y Sudamericano en la categoría crucero (con límite en los 90,700 kg) peleando siempre en nuestro país, Ramírez dio un gran salto en su carrera cuando lo convocaron a ser parte del Grand Prix de boxeo organizado por la mencionada entidad. Allí se arriesgó y peleó en otra división -pesado-, por lo que tuvo que adaptarse "regalando" entre 20 y 30 kilos con sus rivales con más de 115 kilogramos en la balanza. Sin embargo, se sacó de encima al neerlandés Brian Zwart en sólo 27 segundos del primer round, venció por puntos al congoleño Reagan Apanu, al polaco Piotr Lacz en un fallo inédito que en principio dio empate y al estadounidense Dante Stone en las instancias eliminatorias.

El 20 de diciembre del 2025 tuvo su noche soñada. el bonaerense se vio las caras con el bosnio Ahmed Krnjic en la gran final del campeonato y lo venció en las tarjetas en decisión unánime para quedarse no sólo con la victoria, sino también con el título. Este resultado le dio la gran chance de su carrera de acercarse a un título del mundo y, si vence a Kogasso en Italia quedándose con el cinturón, estará a una pelea de alcanzarlo.

Cómo es el estilo de pelea de Kevin Ramírez

El nacido en Wilde tiene lo que se dice la mano certera para conseguir el KO y lo ha demostrado en varias oportunidades, pero su poder arriba del ring no sólo se basa en la fuerza. Arriba del cuadrilátero Ramírez también mezcla eso con la inteligencia para lograrlo y la lectura previa para poder concretar sus acciones. Otra de sus virtudes es saber manejar la distancia con respecto a sus rivales y su habilidad para caminar el ring a la hora tanto de esquivar como de atacar. Sobre esto último, el cortarle los espacios al contrincante también lo sabe aprovechar y cuando puede contragolpear lo hace.

Todos estos puntos pueden ser importantes para vencer a Kogasso, quien tiene alcance y pegada. Esto no es un detalle menor, ya que el propio argentino ya enfrentó a rivales de estas características y sabe lo que tendrá enfrente. Claro que, esta vez será diferente porque una victoria puede perfilarlo para un título mundial. "La Mamba", como se lo conoce al congoleño radicado en Italia, es un noqueador invicto de 19 triunfos y 11 KO, pero el bonaerense entrenado por Javier Molina y representado por Mario Margossian tiene todo para ganarle.

Cuándo es la pelea de Kevin Ramírez vs. Jonathan Kogasso: hora, TV y cómo verla online

El combate entre el argentino y el congoleño tendrá lugar este sábado 19 de septiembre en Trinita d'Agultu e Vignola de Cerdeña, Italia. En juego estará el título internacional bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo cual puede acercar al ganador al cinturón mundialista. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de la pantalla de Telefe a partir de las 16.45 horas de nuestro país con el relato de Osvaldo Príncipi sumado a los comentarios del ex boxeador Martín Coggi -hijo de Juan "Látigo" Coggi- e Ignacio "Nacho" Juliano.

Kevin Ramírez se enfrenta a Jonathan Kogasso en Italia

El sueño del cinturón de Ramírez y el legado para su familia

Para Kevin Ramírez, cada victoria y cada viaje representativo trascienden lo estrictamente individual. Todo logro conseguido arriba del ring tiene un destinatario directo: su familia y, en especial, sus hijas, quienes son la fuerza detrás de cada campamento de entrenamiento. Convertirse en campeón internacional y dar el salto definitivo hacia el título mundial no solo significará la realización de un sueño que comenzó a gestarse a los 13 años entre cajones de verdura, sino también la posibilidad de asegurar el futuro de los suyos.

Este sábado en suelo italiano, el púgil de Wilde no estará solo en el rincón. Detrás de sus puños viaja el empuje de una familia numerosa que vibró con cada uno de sus pasos, que ya acompañó el camino de un sueño de ser campeón del mundo, el respaldo del gremio de camioneros que confió en su talento y el aliento de todo el boxeo argentino que sueña con ver a otro exponente bien de abajo coronarse en la cúspide del pugilismo internacional.