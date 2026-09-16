Kevin Ramírez, la joya del boxeo argentino que es barrendero, campeón histórico en Arabia Saudita y sueña con el título mundial

Kevin Ramírez vuelve a aparecer en escena después de un 2025 en el que entró en la historia grande del boxeo argentino tras ser campeón del torneo Grand Prix disputado en Arabia Saudita. En la primera edición del certamen, el pibe barrendero de 26 años que es hermano del ex monarca Víctor Emilio "Tyson del Abasto" Ramírez se quedó con el título ahora tiene otro desafío importante. Este sábado 19 de septiembre se presenta en Cerdeña, Italia, donde puede dar un gran paso para acercarse al cinturón mundialista.

{{{htmlAmp}}}

El oriundo de Avellaneda se verá las caras con el congoleño radicado en el país europeo Jonathan Kogasso en la Trinita d'Agultu e Vignola de la mencionada ciudad italiana. En juego estará el cetro internacional de la categoría bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el bonaerense que se consagró en la división pesado en suelo saudí se ilusiona con ganarlo. Por supuesto, no tendrá un rival fácil pero con lo hecho en el campeonato del año pasado dejó en claro que va por todo.

Kevin Ramírez vs. Jonathan Kogasso en Italia por un título internacional de boxeo

El joven boxeador argentino que ganó 100.000 dólares en el Grand Prix de Boxeo llevado a cabo en Arabia Saudita y venció a un rival de 30 kilos más arriba del ring en la final llega con un récord invicto de 12 triunfos (4 por KO) y dos empates. Cinco de sus éxitos los cosechó en 2025 en el mencionado certamen y el más importante fue contra Ahmed Krnjic en el duelo decisivo en diciembre. Allí no sólo ganó el torneo, sino que además le abrió las puertas a más peleas en el exterior que lo acerquen al título del mundo.

La primera oportunidad del formado en Camioneros y promovido por Mario Margossian llegó tan sólo unos meses después, la cual será contra Kogasso, quien lleva 19 victorias de las cuales 11 fueron por la vía rápida y no cuenta con derrotas ni empates. Sin dudas será todo un desafío enfrentarlo y más aún sabiendo que será visitante ya que el congoleño está radicado allí en Italia. La novedad, además, es que la velada será transmitida por la pantalla de Telefe.

Kevin Ramírez vs. Jonathan Kogasso en Italia: hora, TV y cómo ver la pelea de boxeo de forma online

El duelo entre el argentino y el congoleño tendrá lugar este sábado 19 de septiembre en Trinita d'Agultu e Vignola de Cerdeña, Italia. En juego estará el título internacional bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo cual puede acercar al ganador al cinturón mundialista. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de la pantalla de Telefe a partir de las 17:15 horas de nuestro país.

Kevin Ramírez vs. Jonathan Kogasso, por el título internacional bridger del Consejo Mundial de Boxeo

Qué es la categoría bridger, la categoría instaurada por el Consejo Mundial de Boxeo por la acción heroica de un niño

La división en la que peleará Kevin Ramírez este sábado en Italia es la más novedosa en cuanto al pugilismo a nivel mundial. De hecho, el CMB la instauró en el año 2020 en honor a Bridger Walker, un joven estadounidense de seis años que salvó a su pequeña hermana del ataque de un perro salvaje. La entidad lo nombró campeón honorario y nombró una nueva categoría que va desde los 90,72 a los 101,60 kg, entre el peso crucero y el pesado.