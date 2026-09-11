Franco Colapinto volvió a ser tendencia en la Fórmula 1 tras reunirse con Zinedine Zidane, embajador de Alpine, en la previa del Gran Premio de España 2026. El piloto argentino compartió una actividad promocional junto a Pierre Gasly y el astro francés antes del inicio de las prácticas en el Circuito de Madring.

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A través de las redes sociales, se hizo viral la foto de los tres dentro de un coche de la marca francesa, con el campeón de Francia 1998 adelante junto a Gasly, mientras que Franco aparece en la parte trasera. Dicho encuentro forma parte de una de las tantas actividades promocionales en la que ha estado “Zizou” desde que se unió al equipo, aunque es la primera vez que aparece junto al pilarense.

Por fuera de la imagen, el equipo de Enstone también subió un video de lo que fue el encuentro de los pilotos con el exdelantero, en el que también hubo tiempo para mostrarle el A526. “Disfruta de nuestro coche”, se escucha decir a Pierre, mientras que Franco agrega “Nuestro bebé”, mientras se acercaban al monoplaza que estaba puesto sobre una plataforma de exhibición.

Además, Colapinto aprovechó para calentar la previa a lo que iba a suceder en el Circuito de Madring: “Está en el agua, pero el viernes estará sobre la pista”. Cabe mencionar que la acción en el GP de España comenzó esta mañana con la FP1, en la que el argentino finalizó en el decimotercer lugar con una diferencia de +1.856s con respecto a George Russell, que marcó el mejor tiempo de la práctica con un registro de 1:34.077.

La semana pasada, Colapinto fue noticia por su visita a las instalaciones del Inter de Milán, donde tuvo un encuentro con Lautaro Martínez días antes del inicio de las actividades en Autodromo Nazionale di Monza para el GP de Italia. El pilarense incluso intercambió camisetas con el campeón de Qatar 2022 y subcampeón del Mundial 2026, además de que recibió el aliento de Lionel Scaloni en la carrera del domingo.

Así fue el encuentro con el campeón de Francia 1998.

Horarios del GP de España 2026 de F1

Tras el GP de Italia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Madring, donde se disputará el Gran Premio de España entre el 11 y 13 de septiembre por la decimocuarta fecha. A continuación, los días y horarios: