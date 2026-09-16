Matías Manna despidió a Messi con un video nunca visto, una foto vieja y una frase inédita de Leo: "10 pases y viene el gol"

El próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Así lo anunció el capitán del combinado nacional a través de sus redes sociales y la noticia generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol: ya conocidos la fecha y el lugar, comenzaron también las primeras despedidas a uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de la 'Albiceleste'.

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Matías Manna, uno de los colaboradores del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, fue uno de los primeros que se expresó respecto al fin del ciclo de la 'Pulga' con el seleccionado nacional. En una emotiva carta que compartió en su cuenta de Instagram, el analista hizo foco en la forma que tiene el '10' de ver y sentir el fútbol, un estilo "en vías de extinción" (según el propio Manna), y en su deseo de que ese sea uno de los principales legados que deja en la 'Albiceleste'.

La despedida de Manna a Messi: una foto vieja y un video inédito del Mundial 2026

"Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: 'Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos'", comenzó Manna en su mensaje al capitán argentino. Entre el material audiovisual que compartió en la publicación, aparece también un video inédito del primer gol que le convirtió a Argelia en el Mundial 2026: en él, se aprecia la búsqueda de "priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10", una de las claves del estilo que Messi encarnó en el equipo.

Por último, el asistente de Scaloni compartió una foto vieja junto al astro del Inter Miami en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. "Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible", sentenció.

La carta completa de Matías Manna para despedir a Lionel Messi de la selección: "Ojalá perdure tu manera de sentir el juego"

Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: “Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos”.







“Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes”. “Volvimos a ser nosotros”.







En esta fecha Fifa de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo. Gracias por ser abanderado para que este proceso (2019-2026) tenga ese sello.







Un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad (gol vs. Argelia). Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera.

Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible.







Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con linea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción.







Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego.

El último de Messi: cuándo es el partido de Argentina contra Benín

El partido ante Benín se jugará en el estadio Monumental de Núñez; se trata del último partido de Messi con la Albiceleste, que contará con una serie de tres amistosos en diferentes puntos del país. Los encuentros serán a finales de septiembre y comienzos de octubre: