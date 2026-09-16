Diego "Cholo" Simeone eligió a Lionel Messi entre los candidatos principales a ganar el Balón de Oro, para lo que el astro está norminado junto a Lautaro Martínez. El DT argentino habló en conferencia de prensa en la previa de un partido del Atlético de Madrid y respondió ante la consulta de quién debe ganar el mencionado premio y no dudó en mencionar al hombre del Inter Miami de Estados Unidos. Por supuesto, su respuesta ante los medios de España en la previa del duelo del "Colchonero" contra el Osasuna por LaLiga no tardó en hacerse viral.

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Simeone postuló a Messi por el Balón de Oro

"Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda: Messi", esbozó ante la consulta de un periodista sobre su opinión acerca de quién debía ganarlo con Lamine Yamal y Kylian Mbappé como candidatos. Con sus dichos, el estratega no tuvo en cuenta a las figuras del Barcelona que están entre los ternados como es el caso de Yamal o Rodri, e incluso con otros futbolistas de diferentes clubes, con el francés del Real Madrid incluido. Si bien también hay otros candidatos, el entrenador del "Colchonero" destacó lo hecho por el rosarino en la Copa del Mundo con la "Albiceleste" y no se guardó nada.

Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026 que compiten con Lionel Messi y Lautaro Martínez

Lionel Messi (Inter Miami y Selección Argentina).

(Inter Miami y Selección Argentina). Lautaro Martínez (Inter de Milán y Selección Argentina).

(Inter de Milán y Selección Argentina). Harry Kane (Bayern Munich y Selección de Inglaterra).

Jude Bellingham (Real Madrid y Selección de Inglaterra).

Declan Rice. (Arsenal y Selección de Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid y Selección de Brasil).

Fabián Ruiz (PSG y Selección de España).

Ferrán Torres (PSG y Selección de España).

Vitinha (PSG y Selección de Portugal).

Dayot Upamecano (Bayern Munich y Selección de Francia).

Bruno Fernandes (Manchester United y Selección de Portugal).

Pau Cubarsi (Barcelona y Selección de España).

Marc Cucurella (Real Madrid y Selección de España).

Ousmane Dembélé (PSG y Selección de Francia).

Luis Díaz (Bayern Munich y Selección de Colombia).

Lamine Yamal (Barcelona y Selección de España).

Erling Haaland (Manchester City y Selección de Noruega).

Gabriel Magalhaes (Arsenal y Selección de Brasil).

Achraf Hakimi (PSG y Selección de Marruecos).

Khvicha Kvaratshelia (PSG y Selección de Georgia).

Sadio Mané (Al Nassr y Selección de Senegal).

Marquinhos (PSG y Selección de Brasil).

Kylian Mbappé (Real Madrid y Selección de Francia).

Nuno Mendes (PSG y Selección de Portugal).

Joao Neves (PSG y Selección de Portugal).

Michael Olise (Bayern Munich y Selección de Francia).

William Pacho (PSG y Selección de Ecuador).

Julián Quiñones (Al Qadisiyah y Selección de México)

Rodri (Manchester City - Barcelona y Selección de España).

Lionel Messi recibió elogios por parte de Diego "Cholo" Simeone

Cuándo se entrega el Balón de Oro y quiénes votan para designar a los ganadores

La edición 70 de la gala que tendrá lugar en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y estará organizado por France Football se desarrollará el próximo 26 de octubre. En cuanto al jurado que definirá los ganadores en todas las ternas habrá 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, que serán de los países que mejor estén posicionados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tendrá que armar su propio top 10 con un puntaje para cada futbolista y el que sume más se quedará con el galardón.