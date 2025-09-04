Partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y como está la tabla de posiciones

Las Eliminatorias Sudamericanas entran en su fase decisiva este jueves con la disputa de la fecha 17. Los cinco encuentros programados definirán gran parte del panorama clasificatorio rumbo al Mundial 2026. La Selección Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su boleto directo, pero el resto de las selecciones pelearán por los tres cupos restantes y el lugar de repechaje. La jornada marca el inicio del tramo final hacia la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los partidos se desarrollarán de manera simultánea para evitar especulaciones y garantizar transparencia en los resultados. Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental. Paraguay enfrentará a Ecuador en el Defensores del Chaco, mientras Uruguay se medirá con Perú en el Centenario. Colombia jugará como local ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. Brasil cerrará la jornada recibiendo a Chile en el Maracaná, el único partido fuera del horario unificado dado que ambas selecciones ya tienen su futuro definido.

La tabla de posiciones después de la fecha 16 muestra un panorama claro en los primeros lugares. Argentina lidera con 35 puntos tras 11 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ecuador ocupa el segundo lugar con 25 puntos, diez por debajo de la Albiceleste. Brasil también suma 25 unidades y completó su clasificación tras vencer 1-0 a Paraguay. Los tres equipos ya tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026. Chile se convirtió en el primer eliminado tras caer 2-0 ante Bolivia en El Alto.

La lucha por los cupos restantes se concentra en las posiciones del cuarto al séptimo lugar. Uruguay se ubicó en el cuarto escalón tras derrotar 2-0 a Venezuela. Paraguay mantiene chances reales de clasificación directa pese a la derrota ante Brasil. Colombia empató 1-1 con Argentina y conserva posibilidades de asegurar su boleto. Venezuela ocupa la séptima posición con 18 puntos, el lugar que otorga derecho al repechaje intercontinental. Bolivia quedó en el octavo escalón, apenas un punto debajo de la Vinotinto.

Las combinaciones matemáticas para la fecha 17 ofrecen múltiples escenarios posibles. Uruguay necesita solo un empate ante Perú para sellar su clasificación directa al Mundial. Colombia debe vencer a Bolivia para acercarse a la clasificación, aunque también podría definir su suerte en la última fecha. Paraguay requiere al menos un empate frente a Ecuador para mantener vivas sus aspiraciones. Venezuela debe ganar a Argentina para seguir en carrera por un cupo directo, aunque parece encaminada al repechaje.

Perú quedó en una situación muy comprometida con 12 puntos, separado por seis unidades de Venezuela. Los dirigidos por Ricardo Gareca necesitarían una combinación de resultados muy favorable para acceder al repechaje. Bolivia mantiene esperanzas matemáticas pero requiere victorias en ambas fechas restantes. Chile ya no tiene posibilidades tras quedar eliminado por tercera Copa del Mundo consecutiva. La selección trasandina también se quedó sin entrenador tras la salida de Ricardo Gareca.

La fecha 18, programada para el 9 de septiembre, cerrará las Eliminatorias Sudamericanas con definiciones cruciales. Ecuador recibirá a Argentina, Venezuela enfrentará a Colombia en Maturín, y Chile jugará su último partido ante Uruguay en Santiago. Las dos jornadas restantes determinarán qué selecciones acompañarán a Argentina, Brasil y Ecuador en el Mundial 2026. El sistema de clasificación otorga seis cupos directos y uno para el repechaje intercontinental.

Argentina vs Venezuela – Ficha técnica

Torneo: Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17)

Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17) Fecha: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Horario: 20:30hs (hora argentina)

20:30hs (hora argentina) Estadio: Estadio Monumental, Buenos Aires

Estadio Monumental, Buenos Aires Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Gustavo Tejera (Uruguay) Transmisión: TyC Sports, Telefé

TyC Sports, Telefé Streaming: TyC Sports Play

Colombia vs Bolivia – Ficha técnica

Torneo: Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17)

Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17) Fecha: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Horario: 20:30hs (hora argentina)

20:30hs (hora argentina) Estadio: Estadio Metropolitano, Barranquilla

Estadio Metropolitano, Barranquilla Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Darío Herrera (Argentina) Transmisión: DSports

DSports Streaming: DGO+

Paraguay vs Ecuador – Ficha técnica

Torneo: Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17)

Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17) Fecha: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Horario: 20:30hs (hora argentina)

20:30hs (hora argentina) Estadio: Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Estadio Defensores del Chaco, Asunción Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Raphael Claus (Brasil) Transmisión: DSports

DSports Streaming: DGO+

Uruguay vs Perú – Ficha técnica

Torneo: Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17)

Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17) Fecha: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Horario: 20:30hs (hora argentina)

20:30hs (hora argentina) Estadio: Estadio Centenario, Montevideo

Estadio Centenario, Montevideo Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Streaming: TyC Sports Play

Brasil vs Chile – Ficha técnica