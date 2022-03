Evo Morales cruzó al técnico de la Selección de Brasil: "Por eso Maradona es el más grande"

El ex presidente boliviano repudió los dichos del director técnico brasileño sobre lo que significa jugar en la altura.

El ex mandatario boliviano Evo Morales, que ejerció el poder de la nación durante 13 años y es un reconocido fanático del fútbol, criticó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter al entrenador de Brasil, Tite, luego que este dijera en conferencia de prensa que, el martes 29, cuando la Verdeamarela visite a Bolivia a las 20.30, no van a tener un equipo tan vertical como han tenido en los últimos juegos "porque la altura no lo permite, es inhumano".



La respuestas de personajes reconocidos del Altiplano no tardaron en llegar, pero la que más ruido hizo fue la de Morales, que le dedicó un tuit contundente sobre lo que significa jugar en la altura para el pueblo boliviano y hasta metió a un argentino con el que tenía una gran relación y apoyaba la localía de Bolivia en la altura en medio de las declaraciones: "Repudiamos que Tite, técnico de Brasil, diga que es "inhumano" jugar fútbol en un lugar donde viven millones de personas. La grandeza se reconoce en las palabras, por eso recordamos al más grande, Diego Armando Maradona que dijo "ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos". No es la primera vez que el ex presidente deja en claro su opinión cuando resurge el tema de jugar en la altura para países que habitualmente juegan en el llano.



Otra de los voces que se hicieron oír fuerte en Bolivia, a partir de los dichos de Tite, fue la del ex jugador y una de las máximas figuras en la historia de aquel país, el Marco "Diablo" Etcheverry: "Ojalá marquen cuatro goles por las excusas que están poniendo. No quiero decir otras palabras porque pensarán que son discriminatorias, pero me parece que Tite es un cobarde. Hablar de altura cuando ya están clasificados para la Copa es una cobardía. Esto me molestó mucho, no lo había escuchado antes. Tite es un cobarde", señaló con vehemencia. Otro que no dudó un instante meterse en el tema fue, Edwin Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien avisó que protestarán en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de Conmebol por las palabras del entrenador: "Es ilógico lo que dice. Vamos a analizar el tema para que en las próximas Eliminatorias no hablen de esa manera en ninguna conferencia de prensa".



El partido entre Bolivia-Brasil no define nada importante, ya que el conjunto local quedó sin chances matemáticas de clasificar a Qatar 2022 hace dos fechas por sus 15 puntos; mientras que los brasileros fueron los primeros de las eliminatorias sudamericanas en sacar pasaje al Mundial en la fecha 15, en una eliminatoria que lideran con 42 puntos en 16 partidos jugados, 4 puntos por sobre el segundo, Argentina.