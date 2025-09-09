Perú vs Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas: EN VIVO, formaciones y cómo ver on line

Paraguay buscará cerrar con una victoria su exitosa campaña en las Eliminatorias Sudamericanas cuando visite a Perú este martes en Lima, en lo que será el último partido de ambas selecciones en el proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro llegan con el objetivo cumplido tras haber asegurado su clasificación al Mundial, mientras que La Bicolor intentará despedirse con dignidad de unas Eliminatorias que la dejaron fuera de la cita mundialista por segunda vez consecutiva.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Paraguay y Perú, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Paraguay y Perú?

El partido entre Paraguay y Perú por la fecha 18 y última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este martes 9 de septiembre de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

La Albirroja llega a este compromiso tras haber conseguido su objetivo principal: la clasificación al Mundial 2026, que significará su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años. En su último partido, el equipo de Gustavo Alfaro empató 0-0 con Ecuador en Asunción, resultado que le bastó para asegurar matemáticamente su boleto a la cita mundialista en Norteamérica.

Paraguay se encuentra en la sexta posición de la tabla de Eliminatorias con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas en 17 partidos disputados. Los guaraníes están a siete puntos de Venezuela, que ocupa el séptimo lugar correspondiente al repechaje, lo que hace imposible que sean alcanzados en la última fecha. Esta clasificación representa un logro histórico para Alfaro, quien logró devolver a Paraguay a un Mundial después de las frustrantes campañas de 2014 y 2018.

El conjunto paraguayo mantiene una racha irregular como visitante en estas Eliminatorias, con apenas dos victorias fuera de casa desde junio de 2021. Sin embargo, la presión estará liberada para este encuentro, ya que tienen la clasificación asegurada y podrán jugar con mayor tranquilidad ante un rival que ya no tiene nada en juego en términos de clasificación.

Por su parte, Perú llega a este encuentro ya eliminado del Mundial 2026 tras una campaña decepcionante que los dejó en la novena posición con apenas 12 puntos en 17 partidos. La Bicolor viene de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Uruguay en Montevideo, resultado que prácticamente sentenció sus escasas esperanzas de alcanzar al menos el repechaje mundialista.

La selección peruana ha atravesado una crisis institucional durante estas Eliminatorias, con tres entrenadores diferentes en el proceso. Comenzaron con Juan Reynoso, continuaron con Jorge Fossati y actualmente están bajo la dirección interina de Oscar Ibáñez, quien asumió tras la salida del uruguayo. Bajo la gestión de Ibáñez, Perú ha logrado dos empates ante Colombia y Ecuador, pero no ha conseguido las victorias necesarias para mantener viva la esperanza mundialista.

A pesar de la eliminación, este partido representa una oportunidad para que Perú cierre el proceso con dignidad ante su público en Lima, donde históricamente han mostrado un mejor rendimiento. La Bicolor no pierde en sus últimos 11 partidos como local en todas las competiciones, estadística que podría ser relevante para despedirse con una victoria ante sus hinchas y comenzar a pensar en el futuro del fútbol peruano.

Formaciones probables de Perú y Paraguay

El técnico interino de Perú, Oscar Ibáñez, deberá afrontar este partido sin algunas figuras importantes debido a lesiones. Erick Noriega y Kevin Quevedo no estarán disponibles tras sufrir problemas físicos en el partido ante Uruguay. Como consecuencia, Jesús Pretell podría ocupar una posición en el mediocampo, mientras que José Rivera aparece como opción en el sector ofensivo.

La gran ausencia en la convocatoria peruana es Paolo Guerrero, quien se encuentra en proceso de recuperación por una lesión muscular y no pudo ser considerado para este último compromiso de Eliminatorias. En su lugar, la responsabilidad goleadora recaerá en jugadores como Gianluca Lapadula y los jóvenes valores que Ibáñez ha decidido incluir en la nómina para este cierre de proceso.

En cuanto a Paraguay, Gustavo Alfaro tampoco cuenta con una plantilla completa para este encuentro. Las ausencias más significativas son las del mediocampista Julio Enciso, quien no se recuperó de su lesión en el menisco, y del defensor central Fabián Balbuena, que padece problemas en el tobillo. Estas bajas han obligado al técnico argentino a realizar ajustes en su esquema habitual.

Para suplir estas ausencias, Alfaro apostará por Ronaldo Martínez como compañero de Antonio Sanabria en el ataque, mientras que en la defensa central la dupla estará conformada por Gustavo Gómez y Omar Alderete. El entrenador ha mantenido la base del equipo que logró la clasificación, pero podría realizar algunas rotaciones considerando que el objetivo principal ya está cumplido y este partido servirá como preparación para el Mundial 2026.

Probable formación de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Garcés, Luis Abram, Marcos López; Wilder Cartagena, Sergio Peña, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, José Rivera; Gianluca Lapadula.

Probable formación de Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Mathías Sosa, Diego Gómez, Ángel Cubas, Miguel Almirón; Antonio Sanabria, Ronaldo Martínez.

Perú vs Paraguay: Ficha técnica