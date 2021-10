Selección Argentina: los lesionados que podrían perderse el partido ante Uruguay

Tras el empate sin goles vs. Paraguay, el entrenador diagrama el once inicial para el duelo del próximo domingo en el Monumental.

La Selección Argentina retornó a los entrenamientos en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con una actividad liviana, tras igualar sin goles ante Paraguay en Asunción por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pensando en el segundo compromiso de la triple fecha a disputarse durante el mes de octubre, el entrenador Lionel Scaloni tiene a varios tocados y esperará hasta último momento para contar con ellos frente a Uruguay.

Si bien no hay una lesión a la vista, en varias ocasiones pudo observarse en varias ocasiones al capitán argentino, Lionel Messi, moviendo la rodilla izquierda que lo dejó afuera de algunos partidos con el París Saint Germain en la Ligue 1. Tras recibir un golpe durante el encuentro vs. Olympique de Lyon, a fines de septiembre, se había realizado una resonancia magnética y las imágenes dejaron a la vista una contusión ósea. De todas formas, sería titular.

¿Llega Lautaro?

Una de las principales ausencias, quizás la más destacada en la primera de la triple fecha de Eliminatorias, fue la de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán y goleador del ciclo de Scaloni -15 goles en 31 partidos-, clave en el ataque del equipo, no estuvo presente en el duelo en Asunción a causa de una molestia muscular. Su falta, sin lugar a dudas, se notó en la eficacia frente al arco rival y en la poca definición del seleccionado en los últimos metros.

En su lugar, ingresó el tucumano Joaquín Correa que, si bien tuvo buenas apariciones y se asoció bien con Messi, le costó definir frente al arco rival -teniendo varias chances, sin poder marcar y aprovechar la titularidad-. En el entrenamiento de este viernes, el grupo que sumó minutos ante la "Albirroja" hizo labores regenerativas y Martínez trabajó diferenciado. Será probado durante la mañana y la tarde del próximo sábado y allí definirán si jugará o no.

Acuña, entre algodones: ¿arriesga?

Otro de los jugadores que preocupa dentro de la concentración de la "Albiceleste", es Marcos Acuña. El lateral izquierdo de preferencia del DT está entre algodones luego de recibir un golpe en el tobillo izquierdo que había sufrido jugando para su club, Sevilla. Pero ahora, tras ser reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo vs. Paraguay, se sumaron molestias musculares que encienden las alarmas. "Esperemos que no sea nada, tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo", lanzó Scaloni en conferencia.

Si bien el deseo del cuerpo técnico es contar con él, no quieren arriesgarlo de cara al futuro. Por esa razón, si no se encuentra recuperado al 100%, no estará presente en el duelo contra los dirigidos por Oscar Washington Tabárez. Al igual que como ocurre con Lautaro, todo dependerá del análisis del CT y de cómo lo vean de acá al domingo por la noche. En el caso de quedar afuera vs. Uruguay, Nicolás Tagliafico se quedará con el puesto y el "Huevo" tendría chances de volver ante Perú.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

El segundo compromiso por la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas Rumbo a Qatar 2022 se disputará el próximo domingo, desde las 20.30 hs, en el estadio Monumental de Núñez; donde habrá público local -un aforo del 50%, con entradas agotadas- para recibir a los campeones de América cuando se midan ante la Selección de Uruguay dirigida por Tabárez. Como ocurre en cada encuentro del seleccionado nacional, el partido será televisado por la TV Pública y TyC Sports.

Esperando que los tocados estén disponibles, el DT Scaloni no tiene el equipo definido pero se cree que no cambiará demasiado al que igualó vs. Paraguay. Por lo tanto, el posible once estaría conformado por: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Joaquín Correa o Lautaro Martínez, Lionel Messi y Ángel Di María.

Hasta el momento, Argentina suma 19 puntos -mientras espera por la resolución del partido suspendido frente a Brasil, en el país vecino- y ocupa la segunda posición en la tabla de clasificación para la Copa del Mundo que se disputará en noviembre del año que viene. Se encuentra invicto, lleva 23 partidos sin perder y suma cinco victorias y cuatro empates en la clasificación; quedando solo por debajo de la Selección Carioca -con 9 jugados y 9 ganados-. La victoria será clave para alejarse de los perseguidores: Ecuador (16), Uruguay (16) y Colombia (14).