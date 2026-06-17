El Real Madrid ficha a Silva como agente libre tras su salida del Manchester City

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Portugal llega a Palm Beach - Palm Beach, Florida, EEUU - 12 de junio de 2026. Bernardo Silva de Portugal llega al aeropuerto de Palm Beach antes de la Copa Mundial de la FIFA

El ​Real Madrid fichó al centrocampista Bernardo Silva, dijo el miércoles el ‌club de LaLiga, ‌después de que el internacional portugués dejara el Manchester City tras el término de su contrato.

Silva llegó al City procedente del AS Mónaco en 2017 y disputó 460 partidos con el ​club inglés, con ⁠el que ganó seis títulos de ‌la Premier League, tres Copas ⁠FA, cinco Copas ⁠de la Liga y la Liga de Campeones durante sus nueve años en el ⁠Etihad Stadium.

El club anunció en abril ​la salida del jugador ‌de 31 años.

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"El Real ‌Madrid C. F. y Bernardo Silva ⁠han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el ​30 de ‌junio de 2028", dijo el Madrid en un comunicado.

Silva también ha disputado 109 partidos con Portugal, con la que ganó dos veces ⁠la Liga de Naciones.

Conocido por su versatilidad táctica, su técnica y su capacidad de trabajo, fue una pieza clave del City de Pep Guardiola y aportará experiencia muy necesaria al centro del campo del ‌Real Madrid.

El Madrid busca reforzarse tras una decepcionante temporada 2025-26, en la que no logró conquistar el título de LaLiga y fue eliminado de la Liga de ‌Campeones en cuartos de final.

Anteriormente esta semana fichó al lateral izquierdo español Marc Cucurella ‌procedente del ⁠Chelsea y también ha sido vinculado con los defensas Ibrahima ​Konaté y Denzel Dumfries.

Con información de Reuters