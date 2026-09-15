El ejemplar mensaje del "Pocho" Lavezzi sobre la depresión: "Sufrí y se puede salir"

Ezequiel Lavezzi dejó un gran mensaje público para aquellos que padecen depresión, ya que el exdelantero de la Selección Argentina sufrió muchísimo cuando le tocó retirarse del fútbol profesional allá por diciembre del 2019. El exatacante de 41 años fue entrevistado por su colega italiano Luca Toni, campeón del mundo en Alemania 2006, en el programa Fenomeni de Amazon Prime de ese país.

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El ex San Lorenzo, Napoli y PSG, entre otros, habló a corazón abierto acerca de todo lo que tuvo que superar en la primera etapa post retiro. De hecho, manifestó que ello fue difícil, contó que el nacimiento de su hijo Vittorio en el 2024 le cambió la vida y aportó una enseñanza para aquellos que pasan por una situación igual o similar a la de él.

El Pocho Lavezzi habló sobre la depresión: "Cuando dejé de jugar, sentí un vacío"

En pleno diálogo con el exgoleador italiano Toni, el argentino recordó: “Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar...". Al mismo tiempo, precisó: "Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”. De paso, aprovechó para dejar un consejo: “A quien sufre, le digo que con humildad y ganas se puede salir”.

Quien fue subcampeón del mundo y de América con el Seleccionado nacional rememoró: “La llegada de mi hijo (Vittorio, en 2024) me cambió la vida". Al respecto, profundizó: "Me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante".

Lavezzi fue subcampeón del mundo y de América con la Selección Argentina.

Lavezzi repasó su relación con figuras del fútbol como Lionel Messi y Diego Maradona

Acerca del vínculo que mantuvo con los dos mejores futbolistas argentinos de la historia, el "Pocho" contó sobre el rosarino: "Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”. También recordó el apoyo de Sergio "Kun" Agüero y Fabio Cannavaro, además de su vínculo con el "Diez", a quien definió como “un hombre excepcional”.

De hecho, recordó que “Diego era un hombre especial" y amplió: "De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo“. "El mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron como Messi, Agüero, Cannavaro“, agradeció.

Por último, Lavezzi rememoró cuando le tocó salir de Napoli en 2012, luego de cinco años, para pasar a PSG. Allí fue cuando mencionó que “el impacto con Napoli fue una locura" y completó: "No esperaba tanta gente ni tanto calor. Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho. Me recibieron como si fuera un hijo de ellos, como uno más".

Las estadísticas de Lavezzi en su carrera

610 partidos entre los clubes y la Selección Argentina.

169 goles.

162 asistencias.

13 títulos.

¿Cómo pedir ayuda para la depresión en Argentina?

Líneas telefónicas de asistencia (24 horas)

Estas líneas brindan contención inmediata, orientación y derivación a centros de salud especializados.

Línea Nacional de Salud Mental: Llama al 0800-999-0091 . Es gratuita, de alcance nacional y funciona las 24 horas, todos los días del año.

Llama al . Es gratuita, de alcance nacional y funciona las 24 horas, todos los días del año. Salud Mental Responde (CABA): Si estás en la Ciudad de Buenos Aires, llama al 0800-333-1665 . Ofrece asistencia profesional gratuita las 24 horas.

Si estás en la Ciudad de Buenos Aires, llama al . Ofrece asistencia profesional gratuita las 24 horas. Línea de Salud Mental (Provincia de Buenos Aires): Llama al 0800-222-5462 . Atiende consultas y brinda acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos.

Llama al . Atiende consultas y brinda acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos. Asistencia al Suicida: En casos de crisis extrema, puedes comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135 (desde CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 desde todo el país.

Hospitales Públicos y Guardias

Cualquier hospital público con servicio de salud mental debe atenderte por guardia si sientes que estás en una situación de urgencia (angustia extrema, pensamientos de autolesión o falta de voluntad total).

Hospital Bonaparte (Nacional): Especializado en salud mental y adicciones, ubicado en Combate de los Pozos 2133, CABA.

Especializado en salud mental y adicciones, ubicado en Combate de los Pozos 2133, CABA. Hospitales Generales de Agudos: Muchos cuentan con servicios de psicopatología o guardias de salud mental.

Atención en Centros Locales

Centros de Salud (CAPS): Puedes acercarte al Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano a tu domicilio para solicitar un turno con un psicólogo o psiquiatra.

Puedes acercarte al Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano a tu domicilio para solicitar un turno con un psicólogo o psiquiatra. Grupos de Ayuda Mutua: Organizaciones como FUBIPA ofrecen grupos de apoyo y psicoeducación para pacientes con trastornos del ánimo y sus familiares en todo el país.

Organizaciones como FUBIPA ofrecen grupos de apoyo y psicoeducación para pacientes con trastornos del ánimo y sus familiares en todo el país. Centros Comunitarios: Algunos municipios, como el de Escobar, tienen programas de salud mental en los barrios con encuentros grupales abiertos.

Cobertura por Obra Social o Prepaga

Por la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga están obligadas a cubrir el tratamiento de salud mental, incluyendo sesiones de psicología y atención psiquiátrica. Puedes solicitar un listado de profesionales (cartilla) directamente a tu prestador.