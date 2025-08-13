Venus Williams recibe una invitación para el Abierto de Estados Unidos

Foto de archivo de Venus Williams en su partido de primera ronda en el Abierto de Cincinnati

Venus Williams, bicampeona del Abierto de Estados Unidos de individuales, recibió una invitación para participar en el torneo de este año, informaron los organizadores el miércoles, cuando la tenista de 45 años sigue desafiando a su edad en su regreso a las pistas.

Williams se convirtió en la jugadora de más edad en ganar un partido individual de la WTA desde 2004 al vencer a Peyton Stearns en el Abierto de Washington del mes pasado, tras 16 meses de ausencia del circuito.

La última vez que jugó en el cuadro principal de individuales del Abierto de Estados Unidos fue en 2023, cuando perdió en primera ronda ante la belga Greet Minnen.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La siete veces ganadora de títulos del Grand Slam también participará en el nuevo torneo de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka.

Otra invitada en el cuadro individual femenino es la francesa Caroline Garcia, en la que probablemente será la última aparición de la semifinalista de 2022 en Flushing Meadows.

(Reportaje de Amy Tennery en Nueva York.; Editado en español por Javier Leira)