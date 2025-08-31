Pegula supera con facilidad a Li y avanza a los cuartos de final del Abierto EEUU

Tenis - Abierto de Estados Unidos

Jessica Pegula, subcampeona del año pasado, se impuso el domingo a su compatriota estadounidense Ann Li en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos por 6-1 y 6-2, jugando con una eficacia implacable para cerrar el partido en menos de una hora.

Pegula no había tenido una buena preparación para el torneo, ya que se retiró antes de tiempo de Washington, Montreal y Cincinnati, pero aún no pierde un set en Nueva York y anotó una docena de golpes ganadores en el estadio Arthur Ashe, donde encontró su poder desde la línea de fondo.

Ahora se enfrentará a la checa Barbora Krejcikova o a la estadounidense Taylor Townsend.

"Hoy me he sentido muy cómoda moviéndome", dijo Pegula. "Sentí que hoy empecé muy bien y solo quería seguir ejecutando eso".

La cuarta cabeza de serie venció a Li en su encuentro de segunda ronda en Roland Garros este año y utilizó el mismo libreto esta vez para tener un comienzo, ganando los tres primeros juegos.

Li se puso por delante cuando rompió a Pegula desde la línea de fondo en el cuarto juego, pero la número cuatro del mundo recuperó el impulso de inmediato al asegurar otro punto de ruptura en el quinto.

Li entregó el set a Pegula con un error de revés en el séptimo y envió otro tiro largo en un punto de ruptura para dar ventaja a su rival en el cuarto juego del segundo set.

Pegula celebró con gritos la victoria tras un tiro ganador de revés paralelo, que le permitió alcanzar sus primeros cuartos de final de un torneo grande este año.

Con información de Reuters