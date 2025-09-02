Osaka y Auger-Aliassime avanzan a los cuartos de final del Abierto de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Naomi Osaka, de Japón, en un saque durante su partido de octavos de final contra Coco Gauff en el Abierto de Estados Unidos, en Flushing Meadows, Nueva York, EEUU

El lunes, Día del Trabajo en Estados Unidos, fue un día de sorpresas en el Abierto de EEUU, ya que Naomi Osaka y Félix Auger-Aliassime, que no partían como favoritos, ofrecieron actuaciones dominantes que los llevaron de vuelta a los cuartos de final de un Grand Slam tras años de ausencia.

Osaka se lució como la tetracampeona de Grand Slam que es al deshacerse de la tercera cabeza de serie, Coco Gauff, por 6-3 y 6-2 en 64 minutos, alcanzando sus primeros cuartos de final en Flushing Meadows en cinco años con una demostración que mezcló potencia con aplomo en el Arthur Ashe Stadium.

"Estoy un poco sensible y no quiero llorar. Me lo he pasado muy bien aquí", dijo Osaka, cuya sonrisa no se borró de su rostro durante la dominante victoria.

"Muchas gracias a mi equipo. Hemos pasado por muchas cosas, no ha sido fácil, pero han estado a mi lado."

Para Gauff, la derrota marcó otro capítulo en un difícil periodo posterior a Roland Garros. A pesar de sacar mejor que en todo el torneo, la estadounidense cometió errores cruciales desde la línea de fondo, en zonas en las que suele destacar.

"Hoy, sobre el papel, ella era sin duda la más débil", dijo Gauff sobre su rival, 23ª cabeza de serie, y reconoció su sorpresa.

Auger-Aliassime se impuso con autoridad a Andrey Rublev, 15º cabeza de serie, por 7-5, 6-3 y 6-4, y alcanzó sus primeros cuartos de final en un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2022, tras luchar contra lesiones y problemas de confianza.

"Hoy es la primera vez que juego en Arthur Ashe en unos cuantos años. Me siento incluso mejor que la primera vez", dijo el 25º cabeza de serie, radiante.

"En 2021 volví y tuve algunos contratiempos, lesiones y problemas de confianza. Volver aquí por segunda vez me hace sentir mejor y más merecido."

Iga Swiatek continuó su increíble temporada con una paliza de 6-3 y 6-1 a la 13ª cabeza de serie, Ekaterina Alexandrova, en 64 minutos. La jugadora de 24 años se convirtió en la mujer más joven en alcanzar los cuartos de final de los cuatro grandes torneos en una sola temporada desde Maria Sharapova en 2005.

MOMENTOS DECISIVOS

El canadiense Auger-Aliassime se enfrentará a continuación al octavo cabeza de serie, Álex de Miñaur, después de que el australiano superara a Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1, mientras que la japonesa Osaka se medirá a la undécima cabeza de serie, Karolina Muchova, después de que la checa venciera a Marta Kostyuk por 6-3, 6-7(0) y 6-3.

En la sesión vespertina, Jannik Sinner, defensor del título, alcanzó por octava vez consecutiva los cuartos de final de un Grand Slam con una victoria por 6-1, 6-1 y 6-1 ante el kazajo Alexander Bublik, 23º cabeza de serie.

El primer cabeza de serie anuló el tenis poco ortodoxo de Bublik con precisión tanto desde la línea de fondo como desde la red y se citó con su compatriota Lorenzo Musetti, que superó a Jaume Munar por 6-3, 6-0 y 6-1.

"Es fantástico verlo. El tenis italiano está en plena forma. Tenemos tantos jugadores y estilos de juego diferentes", dijo Sinner.

"Lorenzo es uno de los mayores talentos que tenemos en nuestro deporte. Lo espero con impaciencia. Desde el punto de vista italiano, es estupendo tener seguro a un jugador italiano en semifinales."

Con información de Reuters