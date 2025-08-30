Gauff encuentra su forma en victoria de tercera ronda del Abierto de EEUU

Abierto de Estados Unidos

La estadounidense Coco Gauff, tercera cabeza de serie, completó este sábado una victoria que impulsó su confianza por 6-3 y 6-1 sobre la polaca Magdalena Frech en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, encontrando su ritmo tras un inicio de torneo dubitativo.

Gauff cometió una ráfaga de errores no forzados en su partido inaugural y tuvo problemas con su saque en un complicado triunfo en la segunda ronda, pero la campeona de 2023 mantuvo la calma para someter a la 28ª cabeza de serie el domingo.

"Ha sido una semana muy emotiva", dijo Gauff. "Creo que necesitaba esos momentos difíciles para poder seguir adelante. Me estaba presionando mucho".

Tras un intercambio de quiebres, Gauff rompió el servicio de la polaca en el octavo juego y celebró con el puño en alto que Frech enviara afuera un tiro en un punto de set.

Superó a Frech en un peloteo de 20 tiros para conseguir el break en el tercer juego del segundo set y le rompió el saque en blanco en el quinto cuando la polaca, que no era cabeza de serie, cometió varios errores no forzados.

La estadounidense estaba jugando a toda máquina desde la línea de base en el juego final y dio crédito a sus devotos fanáticos después de sellar la victoria.

"Hoy he demostrado que me estaba divirtiendo", dijo Gauff, que se clasificó por cuarta vez consecutiva para los octavos de final de Flushing Meadows. "El apoyo significa mucho".

En la siguiente ronda se enfrentará a la australiana Daria Kasatkina, decimoquinta cabeza de serie, o a la japonesa Naomi Osaka, dos veces campeona.

Con información de Reuters